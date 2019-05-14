Епифаний не пришёл на съемки к Зеленскому из-за пророссийского сценария
Глава ПЦУ отказался принимать участие в съемках видео для пока ещё не вступившего в должность президента Владимира Зеленского, поскольку беспокоится о своей репутации и боится возможных последствий.
Речь идёт об обращении религиозных лидеров Украины к жителям оккупированных Донбасса и Крыма.
В опубликованной 13 мая записи почетный патриарх ПЦУ Филарет, глава УГКЦ Святослав, главарь филиала РПЦ Онуфрий, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов и другие, а также главные раввины Украины заявили, что помнят о живущих в захваченных русскими городах гражданах.
По данным источников ВВС, в сценарии ролика, где должен был сняться Епифаний, были слова, которые священнослужитель воспринял как призыв к прямым переговорам с боевиками "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, в тексте была фраза о том, что "говорить нужно не на языке пушек", которая, судя по всему, в общем контексте и подорвала доверие Епифания к цели создания ролика.
Собеседник влиятельного британского издания утверждает, что иерарх побоялся выглядеть человеком, который призывает к прямым переговорам с террористами, а не с главарём РФ.
Кроме того, в кадрах по задумке команды Зе должен был появится и почетный патриарх ПЦУ Филарет, ведущий внутреннюю борьбу в церкви.
Стоит отметить, что для ПЦУ наступили нелегкие времена. Экс-глава УПЦ КП Филарет вполне допускает раскол новой церкви, а Владимир Зеленский, в отличие от Порошенко, вряд ли пожелает отдавать предпочтение какой-либо религиозной структуре, сохраняя таким образом нейтралитет.