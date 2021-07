Еммі 2021: всі номінанти премії

Такий шлях / The Mandalorian

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на 73-ю телевізійну премію «Еммі». Список номінантів опублікований на сайті премії.

Найбільше номінацій отримали серіали «Корона» (The Crown) і «Мандалорець» (The Mandalorian), які представлені в 24 категоріях кожен.

У трійку лідерів також потрапив серіал «Ванда/Віжн» (WandaVision), у якого 23 номінації.

У неофіційному загальному заліку телеканал HBO отримав 130 номінацій, стрімінговий сервіс Netflix -129, а сервіс Disney + - 71.

У номінації «Кращий драматичний серіал» крім «Корони» і «Мандалорця» представлені «Пацани» (The Boys), «Бріджертон» (Bridgerton), «Розповідь служниці» (The Handmaid's Tale), «Країна Лавкрафта» (Lovecraft Country), «Поза» (Pose) і «Це ми» (This Is Us).

На звання найкращого комедійного серіалу претендують «Чорна комедія» (Black-ish), «Кобра Кай» (Cobra Kai), «Емілі в Парижі» (Emily in Paris), «Хитрощі» (Hacks), «Бортпровідниця» (The Flight Attendant ), «Метод Комінскі» (The Kominsky Method), «4лен» (PEN15) і «Тед Лассо» (Ted Lasso).

У номінації «Кращий міні-серіал» представлені «Я можу знищити тебе» (I May Destroy You), «Мейр з Істтауна» (Mare of Easttown), «Хід королеви» (The Queen's Gambit), «Підземна залізниця» (The Underground Railroad) і «Ванда / Віжн».

За звання кращого актора драматичного серіалу поборються Стерлінг К. Браун («Це ми»), Джонатан Мейджерс ( «Країна Лавкрафта»), Джош О'Коннор («Корона»), Реге-Жан Пейдж («Бріджертон»), Біллі Портер («Поза ») і Меттью Різ («Перрі Мейсон»)

На кращу жіночу роль в драматичному серіалі претендують Узо Адуба («Пацієнти»), Олівія Колман, Емма Корінн (обидві - «Корона»), Елізабет Мосс («Розповідь служниці»), ЕмДжей Родрігес («Поза») і Джерні Смоллетт («Країна Лавкрафта »).

Церемонія нагородження пройде увечері 19 вересня 2021 року.