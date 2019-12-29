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Биография Элины Иващенко - что известно о победителе Х-Фактор 10-

18:00
Элина Иващенко - победитель Х-Фактор 10 - фото 1
Элина Иващенко - победитель Х-Фактор 10

Поздно ночью в субботу, а вернее - уже в воскресенье, 29 декабря, определился победитель талант-шоу канала СТБ Х-Фактор 10. Кто же это - читайте на СТБ.

Победительницей Х-Фактор 10 стала подопечная Игоря Кондратюка - Элина Иващенко. В суперфинале она проникновенно и очень по-настоящему исполнила лирическую песню Квитки Цисык "Де ти там" - и именно эта композиция растрогала и жюри, и телезрителей. Соперник Элины по суперфиналу - брат звезды Евровидения Георгий Колдун с выбором прогадал. Попсовая композиция из репертуара Филиппа Киркорова - это не то, с чем можно рассчитывать на победу.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн суперфинал

Стоит отметить, что украинская эстрадная классика в 2019 в тренде - весной этого года песни Квитки Цисык принесли победу на талант-шоу "Плюсов" Голос Страны - Оксане Мухе.

Элина Иващенко поет песню Квитки Цисык "Де ти там" в суперфинале Х-Фактор 10:

Впрочем, в репертуаре Элины Иващенко есть не только песни Квитки - она работает во многих жанрах, но больше всего ей по душе Бейонсе.

Элина Иващенко и ее песня победителя Х-Фактор 10:

Биография Элины Иващенко

  1. Возраст: 17 лет
  2. Откуда: Бровары
  3. Знак зодиака: Козерог
  4. Образование: Студентка КИМ им Р. М. Глиера
  5. О себе: Пою, преподаю вокал в Pavlik famiglia kid’s pr, радиоведущая.
  6. Мечта: В будущем спеть вместе с Бейонсе.
  7. Кумир: Бейонсе.
  8. Любимые исполнители: «Te molla», «Ice3peak», «Djara», «Каспийский груз», «Мияги Эндшпиль».
  9. Странные факты о себе: Я разговариваю по ночам.
  10. Чем больше всего гордитесь: Тем, что самостоятельно добилась всего, что у меня появилось в сознательном возрасте.
  11. Любимый участник за 10 сезонов шоу «Х-фактор»: Саша Кривошапко. Это была моя детская любовь!
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Элина Иващенко Шоубиз Х-Фактор 10
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