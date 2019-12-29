Биография Элины Иващенко - что известно о победителе Х-Фактор 10-

Элина Иващенко - победитель Х-Фактор 10

Поздно ночью в субботу, а вернее - уже в воскресенье, 29 декабря, определился победитель талант-шоу канала СТБ Х-Фактор 10. Кто же это - читайте на СТБ.

Победительницей Х-Фактор 10 стала подопечная Игоря Кондратюка - Элина Иващенко. В суперфинале она проникновенно и очень по-настоящему исполнила лирическую песню Квитки Цисык "Де ти там" - и именно эта композиция растрогала и жюри, и телезрителей. Соперник Элины по суперфиналу - брат звезды Евровидения Георгий Колдун с выбором прогадал. Попсовая композиция из репертуара Филиппа Киркорова - это не то, с чем можно рассчитывать на победу.

Стоит отметить, что украинская эстрадная классика в 2019 в тренде - весной этого года песни Квитки Цисык принесли победу на талант-шоу "Плюсов" Голос Страны - Оксане Мухе.

Элина Иващенко поет песню Квитки Цисык "Де ти там" в суперфинале Х-Фактор 10:

Впрочем, в репертуаре Элины Иващенко есть не только песни Квитки - она работает во многих жанрах, но больше всего ей по душе Бейонсе.

Элина Иващенко и ее песня победителя Х-Фактор 10:

Биография Элины Иващенко