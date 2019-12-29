Биография Элины Иващенко - что известно о победителе Х-Фактор 10-
Поздно ночью в субботу, а вернее - уже в воскресенье, 29 декабря, определился победитель талант-шоу канала СТБ Х-Фактор 10. Кто же это - читайте на СТБ.
Победительницей Х-Фактор 10 стала подопечная Игоря Кондратюка - Элина Иващенко. В суперфинале она проникновенно и очень по-настоящему исполнила лирическую песню Квитки Цисык "Де ти там" - и именно эта композиция растрогала и жюри, и телезрителей. Соперник Элины по суперфиналу - брат звезды Евровидения Георгий Колдун с выбором прогадал. Попсовая композиция из репертуара Филиппа Киркорова - это не то, с чем можно рассчитывать на победу.
Стоит отметить, что украинская эстрадная классика в 2019 в тренде - весной этого года песни Квитки Цисык принесли победу на талант-шоу "Плюсов" Голос Страны - Оксане Мухе.
Элина Иващенко поет песню Квитки Цисык "Де ти там" в суперфинале Х-Фактор 10:
Впрочем, в репертуаре Элины Иващенко есть не только песни Квитки - она работает во многих жанрах, но больше всего ей по душе Бейонсе.
Элина Иващенко и ее песня победителя Х-Фактор 10:
Биография Элины Иващенко
- Возраст: 17 лет
- Откуда: Бровары
- Знак зодиака: Козерог
- Образование: Студентка КИМ им Р. М. Глиера
- О себе: Пою, преподаю вокал в Pavlik famiglia kid’s pr, радиоведущая.
- Мечта: В будущем спеть вместе с Бейонсе.
- Кумир: Бейонсе.
- Любимые исполнители: «Te molla», «Ice3peak», «Djara», «Каспийский груз», «Мияги Эндшпиль».
- Странные факты о себе: Я разговариваю по ночам.
- Чем больше всего гордитесь: Тем, что самостоятельно добилась всего, что у меня появилось в сознательном возрасте.
- Любимый участник за 10 сезонов шоу «Х-фактор»: Саша Кривошапко. Это была моя детская любовь!