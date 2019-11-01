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Эксы 2 выпуск 7 - смотреть онлайн - 1.11.2019

15:11
Участница Эксов Маша в детстве пережила тяжелую травму - фото 1
Участница Эксов Маша в детстве пережила тяжелую травму / Новый канал

Вечером в пятницу, 1 ноября, в эфире «Нового канала» смотрите 7 выпуск шоу «Эксыф 2». Пары второго сезона реалити Эксы продолжают поражать откровенными признаниями. Чем удивит седьмой выпуск шоу – расскажет Без Табу.

Седьмую неделю на проекте «Эксы 2» посвятили обсуждению интимной темы – секса (наконец-то). Участники честно рассказывали ведущим – Александру Педану и Наталье Ежовой - о проблемах, которые возникают у них на этой почве.

Эксы 2 выпуск 6 - смотреть онлайн

«Когда сказали, что эта неделя посвящена теме секса, я была шокирована. Ведь где я, а где секс?» – призналась участница второго сезона реалити Мария.

Ей было труднее всех среди других участников. И впоследствии она объяснила почему:

«Я подозреваю, что это связано с моим отчимом. Он меня домогался. Мог лечь ко мне в постель, касаться, а мама ему ничего не говорила. А еще он часто меня бил. Видимо, поэтому мне трудно говорить на тему секса, и в постели я веду себя очень скованно. Просто боюсь, что меня будут бить или делать больно».

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Рома и Маша - пара своими скелетами в шкафу / Эксы 2 выпуск 7

Услышать такое не ожидали ни ведущие, ни другие участники. Но больше всех эта откровенность удивила ее «экса» Рому.

«Мы не обсуждали тему секса из-за застенчивости Маши, - говорит Роман. – Я не понимаю, почему слышу об этом только сейчас. Почему нельзя было сказать мне раньше?».

Оказалось, Мария до конца не чувствует себя в безопасности рядом с Романом, поэтому предпочитает молчать.

Однако будет в выпуске место и веселью. Ведущие устроят для "эксов" настоящую эротическую фотосессию и сделают для того, чтобы парни больше узнали о эротических фантазиях своих девушек. Результаты, правда, понравятся не всем: окажется, что некоторым девушкам для удовлетворения своих сексуальных фантазий нужен не один, а НЕСКОЛЬКО парней!

Эксы 2 выпуск 7 - смотреть онлайн - 1.11.2019 - фото 190568

Седьмой выпуск Эксов - время фантазий

Кто покинет реалити на седьмой неделе? Смотрите уже сегодня, 1 ноября, в 21:40 на Новом канале. Напомним, на прошлой неделе никто из участников шоу не покинул, а Лею, которая хотела сделать это вне конкурса - отговорили.

Эксы 2 выпуск 7 - смотреть онлайн анонс - 1.11.2019:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как вам анонс седьмого выпуска

Допис, поширений ЭКСЫ (@eksy_tv)

 

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