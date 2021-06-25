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Эксперимент чистоты: кому мыться вредно?

19:50
Эксперимент чистоты: кому мыться вредно? - фото 1

Ученые уже давно сошлись во мнении, что вода в душе должна быть чуть теплой. А если с горячим водоснабжением периодически возникают перебои, то эта проблема легко решается установкой водонагревателя.

Для семьи из двух человек подойдет бойлер 50 литров. Но нужно ли принимать душ ежедневно?

Что советует медицина?

Дерматологи и иммунологи утверждают, что взрослому человеку достаточно мыться 2-3 раза в неделю. А как же быть с детьми?

Специалисты Американской академии дерматологии пришли к выводу, что:

  • малышам от 0 до 6 лет не нужны ежедневные купания, их следует обмывать локально, по мере загрязнения;
  • детям 6-11 лет хватит одной процедуры в несколько дней;
  • подросткам рекомендуется принимать душ каждый день из-за повышенного потоотделения и высыпаний (с мягкими, щадящими средствами гигиены).

Однако ни в коем случае нельзя отказываться от мытья рук и чистки зубов!

Что показывает практика?

В 1998 в «Трудах Калифорнийского института общественного здоровья» вышла статья профессора Юрия Лозовского о причинах старения организма человека. Выяснилось, что у всех долгожителей прошлого века общим было только то, что они мылись очень редко и без мыла.

Ученые также проанализировали эпоху 30-х годов ХХ ст., когда советская власть начала повсеместно «внедрять» здоровый образ жизни. Среди северных народов, которых принуждали мыться с мылом, резко возросла смертность. Оказалось, что мыло уничтожило природный жировой слой, защищавший кожу аборигенов. И теперь она была беззащитна перед микроорганизмами.

Эксперимент чистоты: кому мыться вредно? - фото 208357

В 2015 году в качестве эксперимента врач Джеймс Хэмблин, профессор Йельского университета, перестал мыться. Вообще! Он постепенно начал отказываться от моющих средств, стал мыться дважды в неделю, а затем отказался от душа совсем.

Впрочем, по его словам, иногда он ополаскивается просто водой (после тренировок или при загрязнении). И чувствует себя прекрасно! При этом зловонного запаха его тело не источает. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что для такого результата потребовалось время.

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