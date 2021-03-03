Ексміністр Рудьковський повернувся з російської в'язниці, щоб пересісти до української

Микола Рудьковський має давні проблеми з законом / "РІА Новості"

Колишньому міністру транспорту часів Януковича Миколі Рудьковському 3 березня повідомили про підозру у викраденні колишнього керівника ПрАТ «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, який є народним депутатом.

Підозру вручили в аеропорту «Бориспіль» - одразу по прибутті на Батьківщину.

25 лютого поточного року було повідомлено про підозру шістьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ «Нафтогазвидобування».

За даними слідства, на початку 2012 року керівника газовидобувної компанії викрали і більше трьох років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн дол.

Розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер Микола Рудьковський., народний депутат кількох скликань, який за часів Януковича був міністром транспорту та зв’язку України.