Экс-замминистра юстиции пояснил, почему Украина не выдавала Австрии спортсмена-педофила

Украина взяла педофила-насильника измором

Действующий заместитель руководителя ГФС Сергей Петухов, который еще в сентябре занимал должность замминистра юстиции, рассказал весьма примечательную историю попадания в австрийскую тюрьму двукратного олимпийского чемпиона Петера Зайзенбахера.

Прославленный спортсмен, которого в конце 2016-го обвинили в растлении 11-16 летних девушек-дзюдоисток, сбежал из страны.

В августе 2017-го его поймали в Украине, но выдать австрийским полицейским так и не смогли. Почему это произошло, Петухов решил рассказать уже после разрешения ситуации. Причем без активного участия кого-либо из наших чиновников - ситуация разрулилась скорее сама собой, чем с помощью украинской правоохранительной системы.

По словам чиновника, процедура экстрадиции педофила в украинских судах успехом не завершилась, поскольку период совершенных им преступлений пришелся на 1997-2004 годы, а в нашей стране срок привлечения к уголовной ответственности за подобные правонарушения уже считается истекшим. По Европейской Конвенции о выдаче правонарушителей это является основанием для отказа в экстрадиции.

В Австрии же злоумышленника все еще могли привлечь к наказанию, поскольку там продлили срок для совершивших действия сексуального характера против несовершеннолетних, ведь последние могут годами молчать о том, что стали жертвами насилия.

Положение о продлении срока ответственности содержит Стамбульская Конвенция, но Верховная Рада ратификацию ее провалила.

"После окончания срока экстрадиционного ареста мы были вынуждены выпустить Зайзенбахера из СИЗО 8 сентября 2017, а Австрии отказать в экстрадиции 6 октября 2017. Он вышел на свободу и его местонахождение в Украине было неизвестным. Это ожидаемо вызвало возмущение в австрийской прессе. Но у нас остался один козырь. При задержании у Зайзенбахера были изъяты загранпаспорта, которые хранились у нас в Минюсте. Учитывая обстоятельства дела, Австрия их сразу аннулировала, о чем он не знал, а мы назначили ему день, когда он сможет их забрать. Мы предупредили посольство Австрии об этом визите и обратили внимание, что так как Зайзенбахер превысил максимальный срок пребывания в Украине, то он должен быть выдворен из нашей страны, а учитывая, что у него не было действительных паспортов, то принять его может только страна гражданства - Австрия", - отметил Петухов.

Впрочем, простейшей выдачи преступника снова не суждено было сбыться. Австрийцы не сумели отправить своего полицейского для сопровожденя злоумышленника на родину, а вместо этого приехал консул. Зайзенбахер, увидев дипломата и послушав его речи о необходимости приехать в страну, где его посадят, послал всех подальше и ушел.

Оставалась еще одна лазейка для выдачи подозреваемого. Если бы Рада ратифицировала Третий и Четвертый протоколы к Конвенции о выдаче правонарушителей, сроки давности перестали бы играть роль. Замминистра включился в согласование текстов и к 7 июня ратификация произошла. Но непосредственно одобрения мало. Вслед за законопроектами о ратификации нужно принять еще и кучу документов, которые внедряют в закон те или иные положения и нормы. А имплементационные документы по выдаче преступников нардепы не приняли, уйдя на перерыв.

Решение о приняти этого закона принимали в итоге больше года.

"Имплементационный законопроект 6149 несколько раз являлся в повестке дня, но проголосован был только 2 октября 2018. Затем процесс подписи Президента, публикации, направленные уведомления в Страсбург вступления в силу для Украины 13.11.2018 и вступления в силу для Украины с 1 марта 2019 года. Мы сразу сообщили об этом Австрию и отметили что в случае поступления нового запроса, он может быть удовлетворен, - написал Петухов. - Но Зайзенбахер через своего адвоката подает прошение об убежище в "связи с тем, что в Австрии он может понести преследование и прочей ахинеей. Как бы это не было банально и тупо, но до завершения судебного разбирательства по его заявления мы не могли выдать его Австрии".

Вплоть до 5 сентября, даты увольнения замминистра юстиции, ситуация была патовой. Но уже 9 числа Зайзенбахер попытался проникнуть в Польшу по фальшивому паспорту. Поляки тупить не стали, и уже через три дня обвиняемый находился на скамье подсудимых. В конце ноября его приговорили к пяти годам лишения свободы.