Экс-СБУшник Демчина устроил пьянку с коллегами и фигурантами уголовных дел (ВИДЕО)

Бывший руководитель зашкваренного департамента СБУ "К", который призван бороться с коррупцией, но фактически является фундаментом для нее, месяц назад эпично отпраздновал собственный день рождения.

Вопреки пандемии коронавируса, 25 августа, в днюху Демчины, заказанный им ресторан в Конча-Заспе активно принимал посетителей, в числе которых были и силовики, и некогда подозреваемые ими в совершении преступлений бизнесмены.

Как выяснили журналисты-расследователи проекта Bihus.Info, на день рождения к зашкваренному Демчине, который за время своей работы в Службе стал фактически крышующим коррупцию и вымогающим дань с крупного бизнеса, съехалось большое количество людей. Причем почти все гости были на "левых" машинах с несуществующими номерами, на использование которых у них нет никакого права.

Так, бывший председатель СБУ Василий Грицак прибыл на Land Cruiser с номерами прикрытия, неучтенные знаки красовались и на Toyota Land Cruiser Prado еще одного его действующего коллеги Дмитрия Демьяненко. Причем внедорожник записан не на самого подчиненного Баканова, а на его жену. Впрочем, практически все присутствовавшие на празднике жизни были "не на своих" машинах.

Эпичным было прибытие бывшего генерального прокурора Виталия Яремы и его зама Анатолия Даниленко вместе с бизнес-партнером последнего Геннадием Ильиным. Они приехали на авто, записанных на компанию "Эмпориум пропертиз", которая принадлежит виргинской офшорке. Эта фирма в свое время занималась незаконным сносом Сенного рынка и застройкой исторической территории жилым комплексом. Фактически Ильин и Даниленко должны были быть в разработке у Демчины и его департамента, но дружба и, возможно, коррупционные отношения, помешали установлению справедливости.

Экс-заместитель Демчины Иван Дралюк приехал на записанном на тещу Hyundai Santa Fe, а не так давно уволенный с должности замгенпрокурора Дмитрий Сторожук - на Mercedes-Benz GLS 350. Эта машина принадлежит компании ООО "Финансово Правовой Союз", где работает его жена.

Прикольней всего на праздник приехал бывший глава Нацполиции и советник Авакова Сергей Князев. Touareg, на котором он катается, записан на ООО "Атлант Инвестстрой". Эта фирма входит в группу строительных компаний, где работает его бывшая жена. С него, мол, и взятки гладки, ведь у него официально почти ничего нет, а вот экс-супруга - человек не бедный. Почему на нее записано множество объектов недвижимости именно в тех регионах, где ранее работал Князев, экс-глава нацпола, само собой, не пояснил. Но куда интереснее, что в прошлом году совладелец "Атланта" Павел Климец стал фигурантом уголовного дела о взятии левых кредитов в "Укрэксимбанке" по поддельным документам. Правда, долг компании был реструктуризирован, а дело слито. Зато теперь Князев гоняет на новеньком "туареге".