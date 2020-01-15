Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Путин Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

Экс-нардепа от "Народного фронта" объявили в розыск

21:40
Дзензерского объявили в национальный розыск - фото 1
Дзензерского объявили в национальный розыск

В среду, 15 января, бывший парламентарий седьмого и восьмого созывов Рады, который представлял сначала "Батькивщину", а затем - "Народный фронт", Денис Дзензерский оказался в базе разыскиваемых правоохранителями лиц.

Карточка экс-нардепа засветилась в открытых списках людей, которых ищут стражи порядка.

Экс-нардепа Дзензерского могут посадить за сокрытие 4,7 миллиарда кредита

Согласно базе, МВД объявило Дзензерского в национальный розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро.

В документах сказано, что политика обвиняют в сокрытии 4,7 миллиарда гривен финансовых обязательств в е-декларации. При этом никаких мер пресечения в бывшему обладателю депутатского мандата не применяли, а посему он успешно скрылся из вида правоохранителей 5 декабря прошлого года.

Согласно материалам уголовного дела, с 2015 по 2018 годы Дзензерский не декларировал без малого 4,7 миллиарда гривен долгов перед банками. Само собой, не вносил он и средства, которые были получены.

Производство против некогда сидевшего в Раде депутата существует с февраля 2018-го, когда НАПК передало в НАБУ документы по нарушениям в е-декларации парламентария. На тот момент чиновники обнаружили несоответствия документа с реальностью в 3,19 миллиарда. Углубляясь в изучение финансового состояния депутата, следователи обнаружили и другие нарушения.

Сам же подозреваемый утверждает, что декларировать финансовые обязательства был не обязан.

Теперь ему грозит тюрьма, хотя даже бывших власть имущих за подобное в Украине карают обычным административным штрафом.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
нардеп НАБУ розыск полиция уголовное дело Народный фронт Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В офисе генпрокурора говорят, что Иран вообще не сотрудничает в расследовании авиакатастрофы - фото 1
Офис генпрокурора: Иран не сотрудничает по делу PS752
20:20
Путин получил полное управление Россией - фото 1
Правительство РФ ушло в отставку, Путин объявил себя "императором"
17:00
Члены правительства сами себе увеличили премии и оклады - фото 1
Конец эпохи бедности, но не для всех: Кабмин повысил премии топ-чиновникам
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...