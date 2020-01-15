Экс-нардепа от "Народного фронта" объявили в розыск

Дзензерского объявили в национальный розыск

В среду, 15 января, бывший парламентарий седьмого и восьмого созывов Рады, который представлял сначала "Батькивщину", а затем - "Народный фронт", Денис Дзензерский оказался в базе разыскиваемых правоохранителями лиц.

Карточка экс-нардепа засветилась в открытых списках людей, которых ищут стражи порядка.

Согласно базе, МВД объявило Дзензерского в национальный розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро.

В документах сказано, что политика обвиняют в сокрытии 4,7 миллиарда гривен финансовых обязательств в е-декларации. При этом никаких мер пресечения в бывшему обладателю депутатского мандата не применяли, а посему он успешно скрылся из вида правоохранителей 5 декабря прошлого года.

Согласно материалам уголовного дела, с 2015 по 2018 годы Дзензерский не декларировал без малого 4,7 миллиарда гривен долгов перед банками. Само собой, не вносил он и средства, которые были получены.

Производство против некогда сидевшего в Раде депутата существует с февраля 2018-го, когда НАПК передало в НАБУ документы по нарушениям в е-декларации парламентария. На тот момент чиновники обнаружили несоответствия документа с реальностью в 3,19 миллиарда. Углубляясь в изучение финансового состояния депутата, следователи обнаружили и другие нарушения.

Сам же подозреваемый утверждает, что декларировать финансовые обязательства был не обязан.

Теперь ему грозит тюрьма, хотя даже бывших власть имущих за подобное в Украине карают обычным административным штрафом.