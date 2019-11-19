Экс-нардепа Дзензерского могут посадить за сокрытие 4,7 миллиона кредита

Дзензерский не указал в декларации 4,7 миллиарда

Во вторник, 19 ноября, работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в недекларировании огромных средств бывшему народному депутату Денису Дзензерскому.

Как утверждают следователи, представитель "Батькивщины" в седьмом созыве и "Народного фронта" - в восьмом, не вносил в свои отчеты о доходах кредиторские задолженности.

Согласно материалам уголовного дела, с 2015 по 2018 годы Дзензерский недекларировал без малого 4,7 миллиарда гривен долгов перед банками. Само собой, не вносил он и средства, которые были получены.

"Действия бывшего народного избранника квалифицированы по статье 366-1 УК Украины. Несмотря на то, что сейчас указанное лицо не находится по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины - "Отправлено средствами почтовой и электронной связи", - заявили сегодня в САП, не назвав при этом имени экс-парламентария.

К слову, никаких прорывов в деле Дзензерского, на самом деле, не произошло. Представление о снятии тогда еще с нардепа неприкосновенности направляли в ГПУ еще в марте 2019-го.

Само производство существует с февраля прошлого года, когда НАПК передало в НАБУ документы по нарушениям в е-декларации парламентария. На тот момент чиновники обнаружили несоответствия документа с реальностью в 3,19 миллиарда. Углубляясь в изучение финансового состояния депутата, следователи обнаружили и другие нарушения. Теперь ему грозит тюрьма, хотя даже бывших власть имущих за подобное в Украине карают обычным административным штрафом.