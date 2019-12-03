Экс-нардепа Онищенко задержали в Германии для депортации в Украину

Судьбу Онищенко решит немецкий суд

Причастный к крупнейшим коррупционным преступлениям бывший парламентарий Александр Онищенко, который заявлял о своей готовности вернуться в страну в ближайшее время, имеет все шансы на самом деле прибыть в Киев. Правда, не по своей воле.

29 ноября по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры полицейские немецкого города Аахен оформили задержание обвиняемого в махинациях экс-нардепа.

Эту информацию подтвердили сразу несколько источников проекта "Схеми".

Теперь же определить судьбу Онищенко должен немецкий суд: или преступника выдадут Украине, или оставят в стране. Правда, прежде чем определиться с вердиктом, служители Фемиды должны для начала избрать для бывшего народного избранника меру пресечения. Скорее всего, у него отберут паспорта и поместят под домашний арест.

В данный момент обвиняемый в хищениях миллиардов гривен находится за решеткой.

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями.

Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела.

Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому было не суждено случиться, поскольку его сняли с выборов.