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Экс-нардеп Хомутынник устроил шумную гулянку за границей вопреки карантину (ФОТО+ВИДЕО)

15:00
Хомутынник устроил шумную гулянку во Франции в самый разгар карантина - фото 1
Хомутынник устроил шумную гулянку во Франции в самый разгар карантина

Во вторник, 4 августа, бывший регионал Виталий Хомутынник отпраздновал свой 44-й день рождения на Лазурном берегу Франции. Как ватоголовый политик вылетел из страны в "красную зону" из "красной зоны" при закрытых границах, остается загадкой.

Как свидетельствуют многочисленные фото и видео, выложенные приближенными к Хомутыннику в соцсетях, на днюхе бывшего нардепа никакой социальной дистанции не было.

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За два дня до празднования жена бывшего нардепа опубликовала фотографию самолета с геолокацией в Ницце.

Экс-нардеп Хомутынник устроил шумную гулянку за границей вопреки карантину (ФОТО+ВИДЕО) - фото 203620

А уже вчера друг Хомутынника, бывший замдиректора "Укроборонпрома" во времена Яныка Максим Глущенко запилил видосик в Instagram, в котором пафосно прилетел в Сен-Тропе на вертолете.

 

Праздновали день рождения друзья рыга в заведении Verde Beach, куда прилетели для развлечения гостей южноафриканский DJ Black Coffee, а также канадская группа Blond:ish.

Экс-нардеп Хомутынник устроил шумную гулянку за границей вопреки карантину (ФОТО+ВИДЕО) - фото 203623

Кроме того, для того, чтобы обогатившиеся за счет бюджета люди не скучали, на столах с алкоголем и едой танцевали полуголые девицы.

Экс-нардеп Хомутынник устроил шумную гулянку за границей вопреки карантину (ФОТО+ВИДЕО) - фото 203624

К слову, жена бывшего нардепа во время карантина в Украине не отсиживалась. В июне она на 8 дней полетела в Германию просто для того чтобы пошопиться.

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