Экс-нардеп Хомутынник устроил шумную гулянку за границей вопреки карантину (ФОТО+ВИДЕО)

Хомутынник устроил шумную гулянку во Франции в самый разгар карантина

Во вторник, 4 августа, бывший регионал Виталий Хомутынник отпраздновал свой 44-й день рождения на Лазурном берегу Франции. Как ватоголовый политик вылетел из страны в "красную зону" из "красной зоны" при закрытых границах, остается загадкой.

Как свидетельствуют многочисленные фото и видео, выложенные приближенными к Хомутыннику в соцсетях, на днюхе бывшего нардепа никакой социальной дистанции не было.

За два дня до празднования жена бывшего нардепа опубликовала фотографию самолета с геолокацией в Ницце.

А уже вчера друг Хомутынника, бывший замдиректора "Укроборонпрома" во времена Яныка Максим Глущенко запилил видосик в Instagram, в котором пафосно прилетел в Сен-Тропе на вертолете.

Праздновали день рождения друзья рыга в заведении Verde Beach, куда прилетели для развлечения гостей южноафриканский DJ Black Coffee, а также канадская группа Blond:ish.

Кроме того, для того, чтобы обогатившиеся за счет бюджета люди не скучали, на столах с алкоголем и едой танцевали полуголые девицы.

К слову, жена бывшего нардепа во время карантина в Украине не отсиживалась. В июне она на 8 дней полетела в Германию просто для того чтобы пошопиться.