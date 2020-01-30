Экс-депутата Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Ганышу окончательно впаяли 12 лет

В четверг, 30 января, Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию адвокатов бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша, который предал Украину и помогал российским террористам захватывать полуостров.

О том, что служители Фемиды оставили приговор первой инстанции в силе, заявили сегодня в офисе Генерального прокурора.

По данным ведомства, обвинители успешно представили позицию ОГП и сумели настоять на сохранении вердикта Днепровского райсуда столицы.

Таким образом, коллаборант из Крыма уедет на нары на 12 лет, хотя его шансы быть обменянным на кого-то из политзаключенных или похищенных в России или на оккупированных территориях граждан, весьма велики.

Напомним, в начале 2014-го Ганыш значился вице-мэром Феодосии, а также членом регионалов в парламенте Крыма. Ватоголовый политик принимал непосредственное участие в фейковом заседании Рады, на котором коллаборанты под дулами пулеметов приняли решение о "референдуме".

Задержать бывшего депутата удалось в конце апреля 2015-го, когда он поперся на материк восстанавливать загранпаспорт. Тогда террориста упаковали и отправили в Лукьяновское СИЗО. Впрочем, мимикрировав под больного, он добился домашнего ареста и отправился жить к своей свахе в Белую Церковь.

Тем не менее, в ближайшее время ему придется переехать в места не столь отдаленные.