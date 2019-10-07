Джим Керри сделал карикатуру на Зеленского

Минута славы Зеленского затянулась

Вы ничего не перепутали и прочитали заголовок верно - знаменитый комик с мировым именем Джим Керри уделил свое время и таланты украинскому президенту и своему недавнему коллеге Владимиру Зеленскому.

Самовыразиться Джим Керри решил с помощью карикатуры. Именно в этом стиле он нарисовал Зеленского, который оказывается вовлечен в чужую игру и которым помыкает Дональд Трамп - давний ненавистник актера.

На рисунке, который Керри разместил у себя в твиттере, также есть и цитата-аллюзия из Крестного отца Марио Пьюзо про знаменитое предложение, от которого невозможно отказаться.

«Лже-отец сделал Зеленскому предложение, от которого он не смог отказаться» - гласит название картины.

Джим Керри тролит бывшего коллегу, чтобы уколоть Трампа. Если не верите - вот вам ссылочка на сам твит:

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

А на рисунке, собственно, цитата: «Когда-то, и этот день может никогда не наступит, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери».

В данном случае обыгрывается недавняя встреча Зеленского и Трампа, а также летний разговор двух президентов, в ходе которого, как уверен Керри, на украинского гаранта Конституции было оказано давление, чтобы тот провел "правильное" расследование относительно сына его оппонента на выборах Джо Байдена, который то ли по глупости, то ли по жадности решил влезть в бизнец Николая Злочевского - экс-министра экологии времен Януковича.

В США считается, что это должно похоронить репутацию Байдена и помочь Трампу выиграть выборы к ужасу всех его противников и ненавистников, каким является и Керри. С которым у семейства Трампа давние счеты.