Джефф Безос відправив до космосу 90-річного "Капітана Кірка"

Капітан Кірк летить у звичне для себе середовище / Зоряний шлях

Космічна компанія Blue Origin, яку створив власник Amazon Джефф Безос, вдруге відправила в космос корабель New Shepard з чотирма космічними туристами на борту.

Один з них - легендарний 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, який грав роль капітана Джеймса Кирка в оригінальному серіалі «Зоряний шлях», його продовженнях і однойменному фільмі 1979 року.

У легенди нарешті з'явилась можливість побувати у космосі, який зробив його зіркою.

Вільям Шетнер став найстаршою людиною, яка коли-небудь побувала в космосі. Зараз цей рекорд належить 82-річній Уоллі Фанк - американської льотчиці, яка вирушила в космос в рамках першої туристичної місії New Shepard в липні 2021 року. Крім Фанк, на борту були сам Джефф Безос, його брат Марк і 18-річний Олівер Деймі з Нідерландів, який став наймолодшою людиною в космосі.

Крім "Капітана Кірка", до складу екіпажу увійшли віце-президент Blue Origin Одрі Пауерс, колишній інженер NASA Кріс Босхаузен і підприємець Глен де Вріс.

Спочатку передбачалося, що політ пройде 12 жовтня, але його відклали на один день. Весь політ повинен тривати 11 хвилин, з них близько чотирьох хвилин члени екіпажу проведуть в невагомості.