Джеф Безос - знову найбагатша людина світу

Джефф Безос

Засновник Amazon Джефф Безос повернувся на першу сходинку в рейтингу найбагатших бізнесменів світу, що його веде Bloomberg Billionaires Index.

За даними Bloomberg, статки Безоса на 16 лютого становили 191 мільярд доларів, що на 955 мільйонів доларівбільше, ніж у засновника SpaceX і глави Tesla Ілона Маска.

Маск змістився на другу сходинку.

На третій сходинці - Білл Гейтс, у якого нарахували 137 мільярдів доларів.

На четвертій - Бернар Арно (116 мільярдів), на 5-й - Марк Цукерберг (104 мільярди)

Безос беззмінно очолював Bloomberg Billionaires Index майже три роки - до 7 січня 2021 року, коли він поступився першим рядкомМаску.

На початку лютого стало відомо, що Безос залишає пост глави Amazon, який він займав з 1994 року. Вінстане виконавчим головою ради директорів і зосередиться на нових продуктах Amazon.