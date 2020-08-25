Движок для интернет-магазина: на что обратить внимание, выбирая CMS
Запустить интернет-магазин можно буквально за несколько дней. И главным инструментом, с помощью которого этот процесс ускорился и упростился, стала CMS (Content Management System).
По сути, это специальная информационная система, разработанная группой специалистов для обеспечения всех функциональных возможностей современного интернет-магазина.
Для запуска магазина на ее основе достаточно поработать над уникальностью дизайна, – и сайт полностью готов к размещению на хостинге.
Веб-студия Business Site – один из лидеров сектора разработки интернет-магазинов, пояснила, на какие параметры CMS обращать внимание при выборе системы.
Функционал магазина
Выбор CMS в 2020 году широкий и разнообразный. Создать интернет-магазин можно как на основе бесплатных платформ с открытым исходным кодом, так и на базе платных закрытых решений. Самыми популярными движками, которые используют онлайн-предприниматели считаются:
- OpenCart;
- 1C-Битрикс;
- WordPress;
- CS-Cart;
- Magento;
- PrestaShop;
- WooCommerce.
При выборе платформы нужно оценивать конкретный полезный торговый функционал. Это не каталог товаров и check-out, которые есть у каждой из перечисленных выше систем, а более специфичные и полезные элементы:
- блоки с просмотренными/сопутствующими товарами, система сравнения, наборы товаров;
- возможность управления скидками, применения купонов;
- инструментарий управления ценами на сайте;
- массовая загрузка/выгрузка товаров;
- веб-аналитика;
- интеграция с 1С, CRM системами социальными сетями и мессенджерами.
Если внимательно оценить перечисленные CMS, увидим, что платные системы выигрывают. Они разрабатываются исключительно под нужды интернет-магазинов и в лучшей мере подходят для таких проектов.
Бесплатные системы - универсальный конструктор, они просто адаптируются за счет добавления плагинов и модулей для интернет-магазинов. Поэтому доступного функционала не всегда достаточно, а на разработку нового тратятся дополнительное время и ресурсы.
Удобство работы
При выборе CMS оценивайте, насколько удобно с ней работать вашим специалистам. Это особенно актуально для крупных магазинов с несколькими десятками, а иногда сотнями тысяч товаров. Для управления таким разнообразием необходимо организовать слаженную работу целой команды специалистов.
По этому параметру особенно выделяется 1С Битрикс. Административная панель этой CMS имеет:
- адаптированный под укрнет интерфейс;
- встроенные маркетинговые инструменты;
- гибкая система настройки взаимодействий между сотрудниками;
- удобный визуальный редактор;
- простая и визуально понятная схема работы с товарами.
Удобство работы менеджеров напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и поддержку актуальности товарных предложений.