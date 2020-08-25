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Движок для интернет-магазина: на что обратить внимание, выбирая CMS

15:40
Движок для интернет-магазина: на что обратить внимание, выбирая CMS - фото 1

Запустить интернет-магазин можно буквально за несколько дней. И главным инструментом, с помощью которого этот процесс ускорился и упростился, стала CMS (Content Management System).

По сути, это специальная информационная система, разработанная группой специалистов для обеспечения всех функциональных возможностей современного интернет-магазина.

Для запуска магазина на ее основе достаточно поработать над уникальностью дизайна, – и сайт полностью готов к размещению на хостинге.

Веб-студия Business Site – один из лидеров сектора разработки интернет-магазинов, пояснила, на какие параметры CMS обращать внимание при выборе системы.

Функционал магазина

Движок для интернет-магазина: на что обратить внимание, выбирая CMS - фото 204440

Выбор CMS в 2020 году широкий и разнообразный. Создать интернет-магазин можно как на основе бесплатных платформ с открытым исходным кодом, так и на базе платных закрытых решений. Самыми популярными движками, которые используют онлайн-предприниматели считаются:

  • OpenCart;
  • 1C-Битрикс;
  • WordPress;
  • CS-Cart;
  • Magento;
  • PrestaShop;
  • WooCommerce.

При выборе платформы нужно оценивать конкретный полезный торговый функционал. Это не каталог товаров и check-out, которые есть у каждой из перечисленных выше систем, а более специфичные и полезные элементы:

  • блоки с просмотренными/сопутствующими товарами, система сравнения, наборы товаров;
  • возможность управления скидками, применения купонов;
  • инструментарий управления ценами на сайте;
  • массовая загрузка/выгрузка товаров;
  • веб-аналитика;
  • интеграция с 1С, CRM системами социальными сетями и мессенджерами.

Если внимательно оценить перечисленные CMS, увидим, что платные системы выигрывают. Они разрабатываются исключительно под нужды интернет-магазинов и в лучшей мере подходят для таких проектов.

Бесплатные системы - универсальный конструктор, они просто адаптируются за счет добавления плагинов и модулей для интернет-магазинов. Поэтому доступного функционала не всегда достаточно, а на разработку нового тратятся дополнительное время и ресурсы.

Удобство работы

Движок для интернет-магазина: на что обратить внимание, выбирая CMS - фото 204441

При выборе CMS оценивайте, насколько удобно с ней работать вашим специалистам. Это особенно актуально для крупных магазинов с несколькими десятками, а иногда сотнями тысяч товаров. Для управления таким разнообразием необходимо организовать слаженную работу целой команды специалистов.

По этому параметру особенно выделяется 1С Битрикс. Административная панель этой CMS имеет:

  • адаптированный под укрнет интерфейс;
  • встроенные маркетинговые инструменты;
  • гибкая система настройки взаимодействий между сотрудниками;
  • удобный визуальный редактор;
  • простая и визуально понятная схема работы с товарами.

Удобство работы менеджеров напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и поддержку актуальности товарных предложений.

Возможности интеграции

Движок для интернет-магазина: на что обратить внимание, выбирая CMS - фото 204442
Современный интернет-магазин – это не только CMS. Для максимальной автоматизации процессов бизнес интегрирует движок со складскими программами, телефонией, CRM, логистическими системами и своей административной IT инфраструктурой.
Продумывать дальнейшее масштабирование лучше на этапе выбора CMS, закладывая возможность интеграции с самыми разными сервисами и системами.
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