Двійко київських суддів отримали від 7 років в'язниці за хабарі

Антикорсуд створив важливий прецедент / НАБУ Daily

Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві двох екссуддів Голосіївського райсуду Києва — Олександра Білика та Андрія Новака. Обох взяли під варту просто у залі суду.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі Віктора Маслова, Віктора Строгого і Лесі Федорак визнали винними двох колишніх суддів Голосіївського райсуду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.

Андрій Новак, коли обіймав посаду судді, отримав 8000 доларів хабаря.

За ці гроші Новак мав задовольнити позов про поновлення на посаді й виплату 1,5 мільйона гривень компенсації. Посередником в угоді був колишній суддя, а на той час адвокат - Олександр Білик.

У Новака під час обшуку знайшли вогнепальну зброю та бойові припаси без передбаченого законом дозволу (ст. 263 ККУ).

Добрі новини з судовї зали / САП

Андрій Новак отримав 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна.

Олександр Білик отримав 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.

В Новака конфіскували квартиру в Луцьку площею 48,5 квадратних метра, автомобіль BMW 520D 2013 року випуску, iPhone X, 4180 грн, 1903 доларів, та 5835 євро. У Білика немає що конфіскувати.

Також суд змінив запобіжний захід вказаним особам із застави на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Обох осіб взято під варту у залі суду.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.