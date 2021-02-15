Двічі в одну річку: "Настя з Уханя" тепер застрягла на Занзібарі

"Настя з Уханя" пережила найкращий День святого Валентина / Інстаграм Анастасії Зінченко

Рік тому вся Україна спостерігала в режимі онлайн за "Настею з Уханя", яка ніяк не могла повернутися на батьківщину, бо не хотіла залишати песика у Китаї.

Та історія завершилась хеппіендом - Настю Зінченко та песика врятували, а вона бонусом знайшла ще й особисте щастя - одружилася з топовим чиновником - головою Міграційної служби Максимом Соколюком.

Втім, на цьому її історія на завершилась - був другий сезон. Тепер без песика, але з чоловіком. Змінился й декорації - теперь місцем розвитку подій став Занзібар.

На батьківщині Фредді Мерк'юрі застрягли 180 українських туристів - серед них "Настя з Уханя" та її коханий - Максим із ДМС.

На відміну від решти - Зінченко затримці радіє.

"Ми планували цей день провести в Києві, вечеря вдома. Але ми отримали ще один день біля океану у теплій країні! Хіба це не диво?!", - пише дівчина в Instagram. І додає: "Це найкращий день Святого Валентина у моєму житті".

У МЗС інформацію про застряглих туристів підтверджують та запевняють, що роблять все, щоб допомогти громадянам.

Туроператор JoinUp та авіаперевізник запевняють, що надали усім туристам належні умови.

Труднощі з поселенням пояснюють високим сезоном на Занзібарі, а затримку з вильотом - коронавірусними обмеженнями, через які складно організувати новий рейс.

"Нам вдалося знайти номери для комфортного розміщення всіх туристів - зараз процес поселення. Щодо виконання рейсу - авіакомпанія працює над отриманням всіх необхідних дозволів", - йдеться в заяві.

За інформацією JoinUp, 14 лютого всім туристам також надавали готель, вони були "повністю забезпечені харчуванням".

До того ж перевізник і туроператор запевняють, що провели переговори із партнерами в різних країнах, щоб отримати дозвіл на новий додатковий маршрут і повернути туристів додому.

"Протикоронавірусні обмеження різних країн на перетин кордонів іноземними громадянами значно ускладнюють наші оперативні можливості для вирішення цього питання. Зараз це один із основних факторів затримки", - йдеться в заяві.

"Нам шкода, що ця ситуація спричинила зайве хвилювання і вплинула на плани наших туристів", - додають вони.

Туристів планувати повертати новим рейсом PQ 1972 Занзібар - Анталія - Київ. Він мав вилетіти 14 лютого ввечері, але табло SkyUp показує, що виліт перенесли на 14.30 15 лютого.

15 лютого на табло взагалі немає рейсу з Занзібару. Найближчий рейс з Занзібару - 16 лютого о 12.50.