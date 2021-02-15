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Українські туристи застрягли на Занзібарі

13:59
Українці змушені залишатись на Занзібарі - фото 1
Українці змушені залишатись на Занзібарі

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака, дипломати вирішують з туроператором питання їхнього повернення на Батьківщину.

Про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення», - написав Ніколенко.

Зазначимо, що нині погода на батьківщині Фредді Мерк'юрі геть інакша - там +30 градусів, в той час як в Україні десь -10 градусів в середньому, а ще ціле море снігу. Таким чином, форс-мажор трохи продовжив літо для 180 українців.

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туризм МИД Новини Украина
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