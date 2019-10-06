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Дві Матері 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала

Вчера, 15:15
Дві матері: когда выйдет новый 2 сезон сериала - фото 1
Дві матері: когда выйдет новый 2 сезон сериала

Последняя серия первого сезона сериала Дві матері вышла 22 ноября 2018, но сюжет оборвался на самом важном моменте. Поэтому продолжение истории фанаты смогут узнать только в новом сезоне. Когда стоит ждать продолжение сериала Дві матері - читай на Без Табу.

Первый сезон сериала Дві матері закончился на драматическом моменте - и не до конца понятно, что же будет с главными героями. Стоит учитывать, что в корейском оригинале около 130 серий, так что и "1+1" не оставят повествование на полпути.

Дві матері 24 серия смотреть онлайн: финальная серия сезона

Первый сезон сериала "Дві матері" завершается тем, что у Зои почти получилось достучаться до Максима, и она наконец завоевала уважение Лидии Завадской.

В это же время Марта лишена своего ребенка, и не подозревает о том, что Иванка может быть ее дочерью, а у ее родителей навсегда разрушена жизнь.

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Как Марта и Зоя разберутся между собой во втором сезоне Дві матері?

Те не менее, появляется загадочный Александр, который ищет свою дочь. Он приходит к Зое, и мы узнаем, что у это их совместня дочь, и что Зоя посадила в тюрьму Александра 12 лет назад. А теперь он может одной фразой в прокуратуре разоблачить ее и ее планы.

Чего стоит ожидать во втором сезоне сериала Дві матері?

Марта обещала Зое, что та ответит за все зло, которое натворила, так что во втором сезоне, вероятно, станет вопрос об ответственности Зои за разорение Брисова, ее махинации с исскуственным оплодотворением, а также обман Андрея Завадского.

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Бывший Зои, и отец Маруси Александр обещает заложить Зою в прокуратуре

Андрей Завадский уже показан нам как не особо устойчивый к манипулированию, и очень наивный, так что максимум, что сможет добиться Марта во втором сезоне - что он откажется от общения с обеими женщинами, чтобы разобраться в себе, что и будет заделом для третьего сезона.

В то же время, Стас намеревается удочерить Марусю, но нам намекают, что она - дочь Александра.

Дві матері: Актеры и сюжет сериала

Пока что создатели сериала "Дві матері" не называют точное время выхода 2 сезон сериала. Ожидается, что 2 сезон сериала "Дві матері" выходит в мае 2020.

Пока что нет официального подтверждения от 1+1, но редакция Без Табу обещает сразу же оповестить читателей о назначенной дате выхода сериала.

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