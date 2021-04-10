Два військові кораблі США гостюватимуть у Чорному морі у повній бойовій готовності

Україну не залишать наодинці з ворогом / USNavy

Можливо, це змусить російських окупантів вести себе чемно.

Два військові кораблі США пробудуть у водах Чорного моря до 4 травня.

Про це США поінформували Туреччину: «15 днів тому по дипломатичних каналах нам було відправлено повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня».

Кораблі пройдуть через турецькі протоки та будуть розміщені в Чорному морі. Це стане чітким сигналом для росіян, що нині готують нову атаку на Україну.

Раніше повідомлялося, що США лише розглядають можливість відправки військових кораблів в Чорне море у найближчі тижні, щоб продемонструвати підтримку України, враховуючи інформацію про нарощування контингенту російських військ на кордоні.

ВМС США регулярно направляють в Чорному морі свій флот, але розгортання бойових кораблів зараз стане для Москви особливим сигналом.

При цьому США були зобов'язані за 14 днів повідомити про свій намір увійти у Чорне море відповідно до угоди 1936 року, згідно з якою Туреччина контролює протоки Босфор та Дарданелли.