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Завтра в 10: Президент Зеленский не знает, но меняет историю

17:34
Зеленский изменил важную традицию - фото 1
Зеленский изменил важную традицию

Президент Владимир Зеленский записал очередной обращение к народу, сделал важный анонс и объявил о существенных изменениях в механизме общения с Конституционным судом.

Президент Зеленский анонсировал свое участие на заседании Конституционного суда, который во вторник, 11 июня, будет рассматривать законность его же указа о роспуске парламента.

Зеленский подчеркнул, что лично отправится к судьям, а не наоборот как было ранее. При этом президент Зеленский сказал, что так было все 28 лет истории Независимой Украины.

Однако тут он немного ошибся. Дело в том, что Конституционный суд начал свою работу только в 1996 году, а потому работает эта структура не 28, а 22 с половиной года.

Обращение президента Зеленского:

Зеленский также заявил, что уверен в своей правовой позиции, а так ли это - узнаем уже завтра.

Дело в том, что многие эксперты считают роспуск Рады незаконным, поскольку не были соблюдены формальности о развале коалиции. Именно эту коллизию и должны разрешить судьи. Именно от их решения зависит - состоятся ли досрочные выборы 21 июля 2019 или же все будет перенесено на плановые осенние выборы 2019.

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Конституционный суд Владимир Зеленский Выборы в Раду 2019 Новости Политика
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