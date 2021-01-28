Дубінського заблокували на YouTube - там було 350 тисяч підписників

Жертва остракізму / УП

Громадянська страта скандального народного депутата з групи впливу олігарха Коломойського медіакілера Олександра Дубінського триває.

На початку січня 2021 він потрапив під санкції США, згодом від нього відрікся президент Зеленський, а банки запропонували закрити рахунки й не турбувати.

Тепер прийшла черга сервісу YouTube, де у Дубінського було нагріте містечко з 350 тисячами підписоти.

Нині ж якщо зайти на ютуб-канал Дубінського, то з'явиться напис: "цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube".

Тому до всіх відео, опублікованих на ресурсі, тепер немає доступу.

Тепер ніхто не буде знати - чи є криза, чи ні

Неможливо подивитися й останні відео Дубінського. Зокрема, його слізливе звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою про особисту зустріч. YouTube вказує, що ролики більше не доступні, оскільки канал видалено.

Схоже, незабаром подібна страшна доля чекає й на інші ресурси скандального нардепа, зокрема акакунти у соцмережах. З іншого боку, бан на притомних мережах означає, що Дубінський може сконцентруватись на розвитку своїх сторінок в "Однокласниках" чи "ВКонтактє".