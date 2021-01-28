Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Дубінського заблокували на YouTube - там було 350 тисяч підписників

14:06
Жертва остракізму - фото 1
Жертва остракізму / УП

Громадянська страта скандального народного депутата з групи впливу олігарха Коломойського медіакілера Олександра Дубінського триває.

На початку січня 2021 він потрапив під санкції США, згодом від нього відрікся президент Зеленський, а банки запропонували закрити рахунки й не турбувати.

Президент запропонував Дубінському йти геть. Поки добровільно

Тепер прийшла черга сервісу YouTube, де у Дубінського було нагріте містечко з 350 тисячами підписоти.

Нині ж якщо зайти на ютуб-канал Дубінського, то з'явиться напис: "цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube".

Тому до всіх відео, опублікованих на ресурсі, тепер немає доступу.

Дубінського заблокували на YouTube - там було 350 тисяч підписників - фото 206958
Тепер ніхто не буде знати - чи є криза, чи ні

Неможливо подивитися й останні відео Дубінського. Зокрема, його слізливе звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою про особисту зустріч. YouTube вказує, що ролики більше не доступні, оскільки канал видалено.

Схоже, незабаром подібна страшна доля чекає й на інші ресурси скандального нардепа, зокрема акакунти у соцмережах. З іншого боку, бан на притомних мережах означає, що Дубінський може сконцентруватись на розвитку своїх сторінок в "Однокласниках" чи "ВКонтактє".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Александр Дубинский Санкции соцсети YouTube Новини Украина
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Правосуддя зайнялось філологією - фото 1
"Філологи" в мантіях відмінили новий український правопис
19:44
Долю не обдурити - фото 1
Українська розвідка встановила, що Путін хворий
Вчера, 15:43
Татаров став дуже багатим за кілька місяців роботи в ОП - фото 1
Татаров Vs Микитась: боротьба за мільярди під крилом Офісу Президента
Вчера, 10:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
21 января, 12:45
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню: Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
16 января, 11:05