Президент запропонував Дубинському йти геть

Остракізм Дубинського

Президент Володимир Зеленський на засіданні «Слуги народу» запропонував нардепу Олександру Дубінському, який потрапив під американські санкції через втручання у вибори президента цієї наддержави.

Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на джерело у керівництві фракції партії президента "Слуга Народу".

Зеленський мотивував свою пропозицію тим, що подальше перебування такого токсичного персонажу якм Дубінський у фракції буде їй лише шкодити та підривати репутацію «Слуги Народу».

Водночас сам Дубінський відмовився виходити з фракції та знову поскаржився на тиск і наклеп з боку громадської організації «Центр протидії корупції».

Наразі нардепи поки не знають, що робити — пропонують як виключити Дубінського, так і взагалі не реагувати.

Натомість «Українська правда» повідомляє, що Зеленський сказав Дубінському, що попереджав його про Андрія Деркача ще до запровадження санкцій проти нього та просив не контактувати з ним і не влізати в тему «плівок Деркача». Також Зеленський дорікнув Дубінському в тому, що він «весь час розколював фракцію».

Зі свого боку Дубінський вдався до теорій змови та звинуватив у всьому «шабунят і соросят», які нібито його оббрехали та ввели в оману Зеленського і Міністерство фінансів США.

11 січня 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Крім Дубінського, у список потрапили експрокурор Офісу генпрокурора Костянтин Кулик, екснардеп Олександр Онищенко, політолог Андрій Теліженко, помічники нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук і Антон Симоненко, а також медіаменеджер Петро Журавель. Санкції проти зазначених осіб запровадили через так звані «плівки Деркача» про нібито втручання Джо Байдена у внутрішні справи України. Приводом стало звернення пана Шабуніна до керівних органів США восени 2020 року.

Нині через санкції Дубинського дуже страждає - його сайт змушений був змінити хостинг, а сам токсичний нардеп позакривати рахунку у міжнародних банках. Також йому фактично прилетів "страйк" від вітчизняного "Монобанку". Фактично він нині проходить процедуру "громадянської страти".