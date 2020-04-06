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Царек ху...в: Дубинский теперь угрожает Филатову полицией

20:25
Дубинский обещает Филатову проблемы - фото 1
Дубинский обещает Филатову проблемы / УНИАН

Нардеп Дубинский собрался с силами и к вечеру ответил мэру Днепра Филатову, переведя дискуссию на новый уровень.

Все началось с того, что днем Дубинский запостил фейковый комментарий Филатова с предложением убивать собак, чтобы помочь жителям Днепра соблюсти карантин.

Филатов жестко унизил Дубинского из-за "расстрела собак"

Такое было слишком даже для хамовитого Бориса Филатова (хотя, многие Дубинскому и поверили, особенно после распиаренных 600 могил), а потому он начал яростно опровергать. Причем, прямо на страничке близкого к Коломойскому нардепа.

Его же Филатов определил в БЕНЕфициары скандала, а Дубинского назначил лишь исполнителем заказа. Естественно, все в матершинной форме.

Царек ху...в: Дубинский теперь угрожает Филатову полицией - фото 198314

Дубинский пропал из переписки, но вечером собрался с силами и ответил визави.

Нардеп воспринял заявления Филатова близко к сердцу и пообещал настрочить на него заявления в полицию и ГБР.

“Алкоголь разъел мозг настолько, что мер Днепра Филатов обещает мне в комментариях «разбить е…ало». Надеюсь, клоун, ты не бросишься протрезвев удалять этот комментарий. И уже с завтрашнего дня начнёшь ходить на допросы в ГБР и Нацполицию. Будем проводить воспитательную работу в строгом соответствии с законом. Царёк х…ев”, - истерично написал нардеп у себя на фейсбуке.

Также Дубинский наскринил “фактажа” с угрозами. Видимо, именно они и станут частью уголовного преследования мэра.

 

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Александр Дубинский Борис Филатов паноптикум Новости Украина
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