война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Виталий Маркив Владимир Зеленский

Без конкурса и эйчаров: Зе-команда ищет нового главу "Укоробронпрома"

17:00
Абромавичус ищет главу Укроборонпрома усилиями Зе-команды - фото 1
Абромавичус ищет главу Укроборонпрома усилиями Зе-команды

Нафиг открытые процедуры борьбы за особо важную должность! Так твердо решили в команде Владимира Зеленского сразу после прихода его к власти. Уже в ближайшее время госконцерн возглавит новый человек.

Об этом заявил глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичюс в интервью изданию "Лига.нет".

Детективы НАБУ сливают дело о коррупции в "Укроборонпроме" даже после скандала

По его словам, сейчас ведется поиск замене действующему руководителю Павлу Букину. А решение уволить чиновника было исключительно политическим.

- Вместе со мной в наблюдательный совет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне, - отметил реформатор.

Напомним, 12 июня президент назначил экс-министра экономического развития и торговли Айварас Абрамовичуса членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", а позже перебежчик из команды Петра Порошенко стал главой набсовета.

Параллельно с этим Зеленский заменил членов совета директоров на Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

При этом, как известно, президент обещал назначать на руководящие должности людей лишь по результатам конкурсов, а также на основе отборов, проведенных мировыми HR. Впрочем, это оказалось ложью.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Айварас Абромавичус Владимир Зеленский Укроборонпром Новости
Liga.net
powered by lun.ua
Другое на тему
Виталий Маркив - жертва политических интриг - фото 1
Итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы
16:27
Зеленский предложил люстрировать Порошенко, всех нардепов и топ-чиновников - фото 1
Зеленский внёс в Раду законопроект о люстрации Порошенко
14:00
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали - фото 1
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали
Вчера, 19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...