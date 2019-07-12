Без конкурса и эйчаров: Зе-команда ищет нового главу "Укоробронпрома"

Абромавичус ищет главу Укроборонпрома усилиями Зе-команды

Нафиг открытые процедуры борьбы за особо важную должность! Так твердо решили в команде Владимира Зеленского сразу после прихода его к власти. Уже в ближайшее время госконцерн возглавит новый человек.

Об этом заявил глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичюс в интервью изданию "Лига.нет".

По его словам, сейчас ведется поиск замене действующему руководителю Павлу Букину. А решение уволить чиновника было исключительно политическим.

- Вместе со мной в наблюдательный совет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне, - отметил реформатор.

Напомним, 12 июня президент назначил экс-министра экономического развития и торговли Айварас Абрамовичуса членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", а позже перебежчик из команды Петра Порошенко стал главой набсовета.

Параллельно с этим Зеленский заменил членов совета директоров на Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

При этом, как известно, президент обещал назначать на руководящие должности людей лишь по результатам конкурсов, а также на основе отборов, проведенных мировыми HR. Впрочем, это оказалось ложью.