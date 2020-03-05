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Дубинский потребовал вернуть Дубилета – ФОТО

20:20
Дубинский потребовал вернуть Дубилета – ФОТО - фото 1
Дубинский потребовал вернуть Дубилета – ФОТО

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский потребовал от главы Кабмина Дениса Шмыгаля вернуть Дмитрия Дубилета на работу.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Вручил на фракции премьер-министру Шмыгалю обращение с требованием сохранить самого эффективного министра Дмитрия Дубилета", - написал Александр Дубинский в Facebook и приложил фото документа.

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В тексте обращения сказано, что в прошлом правительстве "Дмитрий Дубилет был едва ли не самым эффективным управленцем, который поддерживал курс президента Украины Владимира Зеленского". Кроме того он имеет "целый ряд незавершенных проектов".

"Согласно ст. 83, 114 Конституции Украины, ст. 42 Закона Украины "О Кабинете Министров" Украины прошу вас внести представление о включении в состав Кабинета Министров Украины Дубилета Дмитрия Александровича", - резюмировал нардеп.

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Напомним, что ранее Дмитрий Дубилет занимал пост министра Кабинета министров Украины. 4 марта политик ушел в отставку; вместо него был назначен Олег Немчинов. Учитывая симпатии последнего к Петру Порошенко, у многих сторонников Команды Зе возникли вопросы.

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Александр Дубинский Дмитрий Дубилет Олег Немчинов Новости Украина
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