Дружина Шарія купляла медичні довідки, щоб пролізти в політику

Що не так з Шаріями / Соцмережі

Очільниця купки дегенератів під назвою "Партія Шарія" - дружина одіозного пропагандиста Ольга Шарій - грубо порушила закон, щоб мати змогу балотуватись до Верховної Ради.

Влітку 2019-го проросійський пропагандист Анатолій Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення власної політсили. «Партія Шарія» вирішила не розмінюватися на дрібниці і одразу йти в парламент.

Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію — він не проживає в Україні з 2012-го, бо переховується від закону.

Тоді на допомогу Анатолію Шарію прийшла його дружина Ольга Бондаренко (Шарій), яку ЦВК без проблем зареєструвала кандидаткою у народні депутати. Але як так? Адже Ольга також останні п’ять років жила за кордоном разом зі своїм чоловіком.

Тут дружині Шарія допомогли «медичні довідки», які можна купити за тисячу євро в німецькій фірмі з російським корінням.

Чому так сталося і як з цим пов’язані «медичні довідки», які можна купити за 1000 євро, — розповідає журналістка Олена Логінова у блозі «Таємниці Слідства».

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