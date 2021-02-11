Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє Тарас Козак

Дружина Шарія купляла медичні довідки, щоб пролізти в політику

16:08
Що не так з Шаріями - фото 1
Що не так з Шаріями / Соцмережі

Очільниця купки дегенератів під назвою "Партія Шарія" - дружина одіозного пропагандиста Ольга Шарій - грубо порушила закон, щоб мати змогу балотуватись до Верховної Ради.

Влітку 2019-го проросійський пропагандист Анатолій Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення власної політсили. «Партія Шарія» вирішила не розмінюватися на дрібниці і одразу йти в парламент.

Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію — він не проживає в Україні з 2012-го, бо переховується від закону.

Тоді на допомогу Анатолію Шарію прийшла його дружина Ольга Бондаренко (Шарій), яку ЦВК без проблем зареєструвала кандидаткою у народні депутати. Але як так? Адже Ольга також останні п’ять років жила за кордоном разом зі своїм чоловіком.

Тут дружині Шарія допомогли «медичні довідки», які можна купити за тисячу євро в німецькій фірмі з російським корінням.

Чому так сталося і як з цим пов’язані «медичні довідки», які можна купити за 1000 євро, — розповідає журналістка Олена Логінова у блозі «Таємниці Слідства».

Німецький шахер-махер Шаріїв: як Толю врятувала Оля:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Шария Анатолий Шарий Коррупция Выборы в Раду 2019 Слідство.Інфо Новини Украина
Другое на тему
ОАСК береться за старе - фото 1
Очманілий суд вкотре "перейменував" проспект Бандери у Києві
11:40
Сніг відмінив уроки - фото 1
Київ зачиняє всі школи і дитсадки - причина добре відома
Вчера, 19:04
У результаті катастрофи загинули 176 людей - фото 1
Іран міг навмисно збити літак МАУ біля Тегерана
Вчера, 15:59
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
02 февраля, 09:30
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
21 января, 12:45