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Доставка цветов – полезная и удобная услуга

11:00
Доставка цветов – полезная и удобная услуга - фото 1

У каждого человека в жизни существует хоть один важный, счастливый день. Например, день рождения, когда даже самая маленькая деталь может запомниться надолго. При этом считается, что самый лучший подарок на именины– это цветы. А дарить их принято и мужчинам, и женщинам.

При покупке и выборе букетов крайне важно помнить, что дарить принято исключительно живые цветы. Искусственные композиции имеют несколько иное предназначение. Поэтому альтернативы ароматному букету роз или цветущей орхидее в горшке быть не может.

Где купить живые цветы

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Компания Studio Flores предлагает максимальный ассортимент красивых цветов, из которых можно составить композицию на любой праздник, будь то свадьба, юбилей, день рождения и так далее. Клиенту вовсе не обязательно самому посещать магазин, чтобы забрать товар. Для этих целей организована доставка цветов, которая будет совершена на любой указанный адрес. Курьер может подвести букет даже в кафе или ресторан, чтобы атмосфера праздника была еще торжественнее. Не стоит беспокоиться о том, что букет цветов пострадает в дороге. Курьеры аккуратно обращаются с нежным товаром. В транспортном средстве поддерживается требуемый микроклимат, чтобы хрупкие растения не утратили свой первозданный вид.

Как сделать заказ

Studio Flores принимает заказы цветов не только в день праздника, но и задолго до него. Итак, что нужно сделать? Инструкция проста:

  • заполнить заявку в режиме онлайн или обратиться к менеджеру по телефону;
  • выбрать подходящую композицию;
  • указать адрес, куда должны быть доставлены цветы;
  • провести оплату (можно безналичным расчетом, а еще курьеру в руки при доставке цветов).

Стандартный букет будет доставлен курьером в течение часа после заказа, а авторская композиция готовится примерно 2 часа.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

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Магазин цветов Studio Flores принимает во внимание пожелания каждого клиента. Сколько людей – столько и мнений. Профессиональные флористы учитывают этот факт, а потому воплощают в жизнь все задумки клиента. Постоянные покупатели будут приятно удивлены бонусами, скидками, а еще акциями (особенно в праздничные дни). Заказы принимаются в любое время суток.

Так можно по доступной цене можно заказать уникальную цветочную композицию, которая точно понравится юбиляру, имениннику или просто любимому человеку. Дарите цветы по поводу и без него, и пусть эта традиция никогда не исчезнет.

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