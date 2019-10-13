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Дорогу полусепарам: в Кабмине провели кадровые перестановки

14:00
Кабмин Гончарука разбирается с "папередниками" - фото 1
Кабмин Гончарука разбирается с "папередниками"

В ходе вчерашнего тайного заседания правительства не обошлось одним лишь увольнением реального реформатора из команды Уляны Супрун Артема Янчука. Представители Зе команды "ушли" целый ряд чиновников со знаком плюс, заменив их на подконтрольных различным кланам деятелей.

Так, судя по выложенным на "Урядовому порталі" данным, кадровые перестановки внутри Кабмина проводились с одной лишь целью - обеспечить полноценное управление различными отраслями в интересах нужных людей.

У Гончарука тайно сделали госсекретарем минздрава человека Богатыревой

Вчера в правительстве решили сделать заместителями министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского и Алексея Рябчина. Первый, являясь уроженцем Хабаровского края, половину жизни проработал на руководящих должностях в предприятии "Экспериментально-механический завод "Металлист", которое принадлежит скандальному экс-секретарю СНБО и одному из создателей группы "ИСД" Виталию Гайдуку.

Рябчин же долгое время был нардепом от "Батькивщины" и прославился тем, что спасал Александра Вилкула от уголовной ответственности, голосуя против отмены для него неприкосновенности.

Помимо назначений не совсем понятных деятелей сборы Зе команды в лице Кабмина привели к увольнению главы госслужбы специальной связи и защиты информации Леонида Евдоченко, государственного секретаря минздрава Артема Янчука, а также руководителя агентства по управлению Зоной отчуждения Виталия Петрука. Лишили должности также первого замглавы Государственной экологической инспекции Игоря Яковлева и Андрея Кравченко, заместителя руководителя Государственного агентства рыбного хозяйства.

Фактически в ходе вчерашнего заседания "Слуги народа" продолжили построение вертикали своей власти, избавишись от тех, кто мог бы оказать им сопротивление и настаивать на реформировании отраслей по намеченному Петром Порошенко плану.

 

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Киев Кабмин Алексей Гончарук Владимир Зеленский увольнение Новости Украина
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