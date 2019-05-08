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Долетался: экс-регионала арестовали в России

08 мая, 15:30
Долетался: экс-регионала арестовали в России - фото 1
Долетался: экс-регионала арестовали в России

Экс-регионал Павел Климец попал под пресс российского правосудия. Всему виной коррупция.

Арестован пособник "друзей" Порошенко - ВИДЕО

В конце апреля украинского бизнесмена задержали в Москве из-за попытки дать взятку для утверждения бизнес-плана, связанного с деятельностью ликеро-водочного завода "Бахчисарай" (он находится в Крыму – прим ред). Предположительно, таким образом делец пытался получить доступ к управлению предприятием.

Климца и его пособников пытались арестовать сразу после задержания и даже достигли в этом успехов, но защита передала дело в апелляционную инстанцию. Но пить шампанское было рановато: через три недели суд собрался вновь.

Защита Климца предлагала поместить украинца под домашний арест, были и желающие внести залог в несколько миллионов рублей. Свое слово поддержки сказала и УПЦ МП, но Фемида решила иначе и постановила продлить арест бизнесмена до 10 июня.

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