До Віталія Кличка завітала з обшуками СБУ, а його не було вдома

Кличко прошастав власний обшук / Скриншот

Близько 20 СБУшників прийшли додому до мера Києва Віталія Кличка, щоб провести обшуки зранку у вівторок, 18 травня.

Про це повідомила речниця Кличка Оксана Зинов’єва.

"Близько 20 людей чекають у під’їзді. Попередньо, це СБУ. Поки вони не зайшли нікуди, чекають у під’їзді, бо мер пішов на тренування, вони розминулися. Скоро він повернеться, тоді буде точно зрозуміло, хто це, і з чим вони прийшли – чи є якась ухала у них абощо".

Силовики приїхали "на бусиках, у шоломах, зі зброєю".

Речниця Кличка підтвердила, що мер перебуває на тренуванні, а коментарі щодо можливих обшуків обіцяла надати пізніше.

Минулого тижня силовики провели обшуки у підшефних Кличка та прозвітували про викриття багатьох корупційних схем. Сам Кличко поспішив все перевести у політичну площину. 16 травня Кличко заявив, що вимагає від правоохоронців звіту щодо статусу справ, документи щодо яких Київська міська державна адміністрація передавала за результатами аудитів. Також він заявив, що він - не Черновецький, а тому не дозволить усунути себе від влади.