До України завітає суттєве похолодання

Осінь прийшла / Піксабей

В України починається справжня осінь - і за календарем, і за стовпчиком термометру.

В останній день серпня в більшості областей України очікуються дощі та грози, температура вдень 23-28 градусів, в південно-східній частині країни 29-32, а в західних і північних областях 19-24. З 2 вересня в Україну прийде значне похолодання, повідомили в Українському гідрометцентрі.

31 серпня крім західних областей, вдень на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, вночі в Київській та Чернігівській областях, вдень на Закарпатті місцями значні опади. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

1-2 вересня буде хмарно з проясненнями.

1 вересня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, північних, місцями центральних областях дощі, грози, на решті території без опадів, а 2 вересня місцями невеликі дощі, вдень на Лівобережжі помірні дощі, місцями грози. Вдень 1 вересня 24-29 2 вересня 19-24, а на решті території вночі 9-14 (в західних областях 7-12). У центральних областях до 27 (в західних областях 16-21).

2 вересня вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ, нічна температура опуститься до 2-7, вдень 8-13. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, Вночі в західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

3-4 вересня в Україні без опадів. Температура вночі 3-9 тепла, вдень 13-19 (на півночі і північному сході країни 10-16), в південній частині та на Закарпатті вночі 6-11, вдень 17-22.

У Києві 31 серпня мінлива хмарність. Вночі дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 14-16, вдень 21-23, а по області - вночі 12-17, вдень 19-24.

1 вересня вночі без опадів, вдень дощ, а 2 вересня місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 2 вересня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14, вдень 19-24. 2 вересня 13-18.

3-4 вересня в Києві без опадів, температура вночі 3-9 тепла, вдень 13-18.

Середньомісячна температура у вересні буде триматися на рівні 14-18 градусів, можливі дощі, проте вони будуть в межах норми.