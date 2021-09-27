До України повертаються теплі деньки

Тепла осінь - не вигадка / Піксабей

Після прохолодного тижня тепло повертається до України та нарешті порадує нас.

В Україні 27 вересня опади не прогнозуються, вдень до +17°, на Закарпатті та Прикарпатті до +22°.

"Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 18-22°", - йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

У Києві та області у понеділок також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 13-15°, на Київщині вдень 12-17°.

Синоптики в Україні опадів 28-29 вересня не прогнозують, лише 28 вересня у східній та північно-східній частині місцями ймовірний невеликий дощ. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 13-18°, на Закарпатті до 20°.

На Київщині 28-29 вересня дощ не очікується. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

30 вересня - 1 жовтня в Україні утримається погода без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, вдень 9-15°; на Закарпатті, 30 вересня і на півдні вночі 5-11°, вдень 11-17°.

У столичному регіоні 30 вересня - 1 жовтня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.