До Києва прибув Держсекретар США - він пообіцяв Україні підтримку

США не залишить Україну на самоті з агресором / Офіс Президента

З вечора 5 травня в Україні з візитом перебуває Держсекретар США Ентоні Блінкен. Сьогодні він зустрівся з президентом Зеленським і заявив про підтримку України у війні з росіянами.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили питання окупації українських територій і, зокрема, Північного потоку-2.

Про це заявив глава держави під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

“Ми обговорили питання не тільки окупації наших територій, незаконної анексії Криму з боку Російської Федерації, ми обговорили питання Північного потоку-2”, - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що питання Північного потоку-2 є дуже “чутливим” для України. За його словами, в Європі є різні позиції щодо цього проєкту.

“Але в цьому питанні ми спільні зі США”, - наголосив глава держави й подякував Сполученим Штатам за таку підтримку і потужну санкційну політику.

Президент наголосив, що нині завдяки підтримці Сполучених Штатів, спільній роботі України та країн ЄС вдалося зупинити ймовірну ескалацію з боку РФ.

«І дійсно – зараз трішки зменшилась кількість пострілів. Питання припинення війни для України – пріоритет, і пріоритет для кожного з нас», – сказав Глава держави.

Зі свого боку Ентоні Блінкен відзначив теплий прийом в Україні та переказав щирі вітання від Президента США Джо Байдена, який висловлював велике задоволення від минулої телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

«Він попросив мене відвідати Україну найближчим часом для того, щоб ще раз підтвердити нашу сильну відданість вашому суверенітету, територіальній цілісності та незалежності, а також підтвердити наше партнерство», – наголосив Держсекретар США.

Ентоні Блінкен зазначив, що партнерство Сполучених Штатів та України розвивається протягом багатьох років, зокрема США підтримують нашу державу у боротьбі зі збройною агресією.

«Ми також підтримуємо вас у роботі зі зміцнення демократії, у розбудові інституцій, боротьбі з корупцією та просуванні реформ. Хочемо підтвердити, що ми маємо намір і надалі продовжувати тісну співпрацю й багато чого зробити разом. Особисто хочу сказати: в Україні я провів багато часу, зокрема з 2014 року. Дуже приємно побачити той прогрес, якого ви досягли в дуже складні часи, а також роботу, яка у вас попереду. Від імені Президента ще раз хочу зазначити, що дуже приємно приєднатися до вас. У нас попереду багато роботи», – резюмував Ентоні Блінкен.