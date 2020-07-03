До антирекорда не дотянули: в Украине почти 900 новых зараженных коронавирусом

11:00 03 июля,

Коронавирус в Украине продолжает распространяться

В пятницу, 3 июля, в Центре общественного здоровья объявили о том, что за сутки зафиксировали 876 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом количество тестов по сравнению с периодами ежедневного установления антирекордов держится на пониженном уровне.

Согласно опубликованной официальными ведомствами статистике, за минувшие сутки в лабораториях подтвердили диагнозы 876 пациентов.

Как и в случае с устоявшейся тенденцией к увеличению зараженных и распространению болезни, выздоровели за 24 часа лишь 505 человек.

Впрочем, в условиях отсутствия карантина изменение соотношения победивших коронавирус к инфицированным в сторону уменьшения уже можно назвать успехом. Если, конечно, официальная статистика хоть как-то соответствует реальности.

"Всего же по состоянию на сегодняшнее утро в Украине выявили 46 763 человека с коронавирусом. Умерли 1212 пациентов. Выздоровели - 20 557", - отметили в Центре общественного здоровья.

Напомним, за прошлые сутки количество зараженных в Украине увеличилось почти на тысячу человек. В то же время в столице коронавирус обнаружили у 104 жителей.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на второе место среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.