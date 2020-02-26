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Днюха за миллион долларов: нардеп от ОПЗЖ закатил шикарный банкет в Москве (ФОТО+ВИДЕО)

Вчера, 20:20
Федор Христенко оказался чрезвычайно богатым человеком - фото 1
Федор Христенко оказался чрезвычайно богатым человеком

Народный избранник от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федор Христенко потратил без малого миллион долларов на то, чтобы отпраздновать день рождения своей супруги. А гулянка проходила в самом дорогом заведении столицы РФ, которое расположено напротив Кремля.

О похождениях четы Христенко никто бы и не узнал, если бы ватоголовая жена пророссийского политика не постила бы в Instagram соответствующие фото- и видеоотчеты.

 

Не отставали от нее и многочисленные подружки, которые также делились компрометирующими изображениями в соцсетях.

Днюха за миллион долларов: нардеп от ОПЗЖ закатил шикарный банкет в Москве (ФОТО+ВИДЕО) - фото 196432

Вечеринка проходила в отеле "4 сезона", а зал в нем закрыли специально для гостей. На празднике выступали многочисленные звезды российской эстрады - группа "Руки вверх", Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Ревва и другие ватоголовые террористы с "русским миром" в голове.

Гонорары за выступление этих артистов стартуют от 100 тысяч долларов, так что общий ценник тусовки даже сложно оценить.

Днюха за миллион долларов: нардеп от ОПЗЖ закатил шикарный банкет в Москве (ФОТО+ВИДЕО) - фото 196433

Примечательно, что нардеп еще полгода назад в интервью СМИ рассказывал о том, что у него "ничего нет". Он якобы переехал из Горловки в Киев после начала войны, а в столице жил на съемной квартире и занимался консалтинговым бизнесом.

Откуда же у "скромного" парламентария такие бабки, остается только догадываться.

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