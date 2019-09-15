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"ДНР" приготовиться: русские полностью изолировали оккупированный Цхинвали от Грузии

16:00
Путинские террористы закрыли блокпосты в Цхинвальском регионе - фото 1
Путинские террористы закрыли блокпосты в Цхинвальском регионе

Российские террористы полностью свернули сообщение между захваченным ими в 2008-м году регионом Грузии и свободной территорией. Скорее всего, в ближайшие годы оккупанты постараются проделать то же самое с Донбассом.

В воскресенье, 15 сентября, официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил о том, что на линии оккупации российские боевики закрыли так называемые "пропускные пункты".

В Грузии правительство возглавил пророссийский политик

- Закрытие линии оккупации на неопределенный срок создает критические гуманитарные условия для населения Цхинвальского региона и усложняет усилия Грузии и международного сообщества, направленные на мирное урегулирование конфликта и деэскалацию ситуации, - подчеркнул дипломат. - Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию выполнять свои международные обязательства и конструктивно включиться в Женевские международные переговоры для решения проблем безопасности и гуманитарных проблем пострадавшего в результате конфликта населения.

С чем связаны действия путинских преступников, не ясно. Вполне может быть, что Кремль попросту тестирует реакцию международного сообщества на свои очередные правонарушения. С учетом того, что русские обкатывают схемы войны и агрессии сначала в Грузии, а затем применяют их по отношению к Украине, жителям "ДНР" и "ЛНР" можно тренироваться жить, не выезжая на подконтрольные Киеву территории хотя бы пару месяцев.

Впрочем, сворачиваение пунктов пропусков может быть связано и с планами Путина объявить о присоединении оккупированной части Грузии к РФ. Победоносная войнушка рейтингу террориста №1 сейчас не помешает.

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