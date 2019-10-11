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Дно пробито: в Киеве установили МАФ посреди велодорожки

09:00
В центре Киева влупили МАФ Fornetti прямо на велодорожке - фото 1
В центре Киева влупили МАФ Fornetti прямо на велодорожке

Пока мэрия делает вид, что борется с постоянно растущим количеством нелегальных киосков и торговых точек, предприниматели захватывают новые территории. При этом на все приличия владельцам МАФов глубоко наплевать.

Так, несколько дней назад на улице Пушкинской "вырос" киоск сети "Форнетти". Документы на установку МАФа у владельцев есть.

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В них сказано, что заведение быстрого питания расположено возле дома по адресу улица Пушкинская, 14. И это правда. Только МАФ вылупили прямо посреди велодорожки, которая появилась здесь в сентябре после проведения капитального ремонта.

Об установке МАФа рассказала в закрытой группе Kyivwhitebike жительница столицы Анна Даниленко.

К слову, судя по фотографии, которую выложила пользователь, дно пробили не только хозяева франшизы, но и водители, которые как всегда забили на приличия и припарковали свои машины прямо на велодорожке.

Дно пробито: в Киеве установили МАФ посреди велодорожки - фото 189439
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