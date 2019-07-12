Днепровский суд открыл дело о взыскании миллиардов с Коломойского

НБУ готовится стрясти с Коломойского миллиарды

Вернувшийся в Украину после победы Зеленского на президентских выборах олигарх должен стране огромную сумму денег. Которую не собирается отдавать.

В пресс-службе Национального банка Украины заявили о том, что в Хозяйственном суде Днепропетровской области открыли производство о принудительном взыскании долгов с Коломойского.

Речь идёт о как минимум трёх миллиардов гривен, по которым олигарх пока ещё не сумел отмазаться.

В регуляторе утверждают, что хотят забрать те деньги, которые раньше были получены предприятиями днепровского бизнесмена в качестве кредитов рефинансирования.

"В июне 2018-го НБУ подал иск на Коломойского о взыскании с него более трёх миллиардов задолженности. Сначала суды отказывали в открытии производства, но в марте Большая Палата Верховного суда приняла решение в пользу Нацбанка, - отметили в пресс-службе ведомства. - В результате Хозяйственный суд открыл по всем искам НБУ".

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.