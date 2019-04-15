Для упаковки детей и инвалидов: Россия похвастались новыми автозаками

Россия похвастались новыми автозаками

Российские правоохранители давно уже прославились любовью к своей работе. И как не радоваться? Ведь что может быть лучше избиения своих сограждан? Минусы лишь в неудобствах. Но ФСИН решила и это исправить.

Федеральная служба исполнения наказаний представила автозаки нового поколения… для детей и инвалидов.

Теперь всяких "супостатов" можно паковать еще удобнее!

Поездка с ФСИН со всеми удобствами. Теперь и для детей!

В машинах нового поколения установлены коляски с автоподъемником, а для детей - специальные кресла. Сидя в удобненьких сиденьях, российская детвора будет сопровождаться в "больницы, цирк или другие места для отдыха".

Нечего сказать, хороши же российские менты! Всегда об удобстве других думают. Что дальше? Автозаки для младенцев?

Напомним, официальное издание Минообороны РФ "Армейский сборник" раскрыло нам страшную тайну. Оказывается, в России есть боевые маги! Правда, называют их парапсихологами, но суть бреда от этого не меняется. Армейские чародеи будто бы могут проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы....