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Дизель Шоу 2020 - чем порадует новый 76 выпуск

17:01
Что покажут в новом выпуске Дизель Шоу - фото 1
Что покажут в новом выпуске Дизель Шоу / Дизель Шоу выпуск 76

Юмористический проект Дизель Шоу выходил на рабочие мощности после затянувшихся летних каникул. Уже в пятницу, 4 сентября, состоится премьера нового 76 выпуска шоу. Все подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Новый выпуск "Дизель Шоу" будет пропитан одесским колоритом и прославленная колыбель юмора станет главной темой.

Дизель Шоу 2020: биография и состав участников нового сезона

В одном из номеров познакомимся со знаменитыми одесскими спасателями и вместе с ними узнаем, в чем неочевидная разница между общественным и платным пляжами.

Также в программе 76 выпуск детальное знакомство с пляжным полицейским в одной лишь фуражке.

Также зрителей ждет масса смешных и до боли знакомых ситуаций, которые могли произойти только на берегу моря.

Как всегда, все это буйство юмора, китча и временами иронии разыграют резиденты "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Женя Сморигин, Дмитрий Танкович, Яна Глущенко, Марина Грицук, Виктория Булитко, Сергей Писаренко и Женя Никишин, а помогут им в этом - приглашенные звездные гости.

Дизель Шоу 2020 - смотреть онлайн выпуск 76 - 4.09.2020:

Начало показа 76 выпуска Дизель Шоу - пятница, 4 сентября, в 20:10 на канале ICTV, ютюб-канале "Дизелей" и БЕЗ ТАБУ.

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