Дизель Шоу: биография и состав участников 6 сезона

Дизель Шоу: биография и состав участников 6 сезона / Facabook Дизель Шоу

Весной 2020 стартует седьмой сезон юмористического проекта "Дизель Шоу". О его замечательных актерах – читай на Без Табу.

"Дизель Шоу" в Украине — это лучшие шутки и номера от актеров Евгения Сморигина, Олега Иваницы, Александра Бережка, Евгена Гашенко, Егора Крутоголова, Виктории Булитко, Яны Глущенко и Ольги Арутюнян. Их давно знают и любят настоящие ценители хорошего юмора.

"Дизель шоу" - любимая юмористическая программа, которая не боится бросить вызов даже 95 Кварталу. Лидеры национальных телерейтингов по всем ключевым аудиториям. Рекордсмены канала ICTV и общенациональной телевизионной панели.

Это самое доброе и смешное шоу на украинском телевидении. Его актеры Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Яна Глущенко, Виктория Булитко, Марина Поплавская, Олег Иваница и другие актеры с первых выпусков проекта стали любимчиками публики.

Премьерные концерты нового сезона стартуют традиционно по пятницам. Весной 2020 на канале ICTV зрителей ждет новая программа с разнообразными юмористическими номерами, песнями, танцами, а также выступления коллег по цеху и приглашенных артистов. Более этого, в 2020 у шоу маленький юбилей - пять лет вместе.

Дизель Шоу 2020 - смотреть онлайн анонс 6 сезона:

Мастерская актерская игра, искрометные шутки на актуальные темы, глубокие авторские песни – вот секреты самого популярного юмористического шоу для всей семьи.

Итак, знакомимся с его актерами:

Егор Крутоголов

Дизель шоу 2020: состав 5 сезона Егор Крутоголов

Егор Крутоголов – мотор команды, художественный руководитель и актер проектов "Дизель Студио" - "Дизель Шоу", "Дизель Утро", скетч-кома "На троих".

Егор родился 6 июля 1980 года в Николаеве. Там же закончил Гуманитарный университет имени Петра Могилы, где и увлекся игрой в КВН. Это увлечение и определило его дальнейшую судьбу и привело к созданию своей команды, а потом и собственного шоу.

"Сила "Дизель Студио" в хорошей команде, которая состоит из проверенных людей. Каждый – индивидуален, талантлив и является профессионалом своего дела. Мы дружим, и эта дружба для нас много значит, несмотря на то, что мы видимся почти ежедневно, втянуты в порой рутинную работу. Но мы умеем собраться в кулак и разбиваем стены вместе", - говорит Егор о команде.

Совсем скоро он предстанет в новом, но самом своем любимом образе – отца – в комедийном сериале собственного производства "Дизель Студио" "Папаньки", премьера которого состоится осенью 2018 года. Егор говорил, что своего персонажа он "списал" из реальной жизни. В 2019 Крутоголов сыграл главную роль в ситкоме "Медфак".

Его надежный тыл и отдушина – семья. С женой Катей они вместе уже 14 лет, воспитывают сына Льва, который уже стал чемпионом Украины по картингу в своем возрасте.

Егор ведет активный образ жизни, он -- кандидат в мастера спорта по большому теннису, увлекается судомодельным спортом, но самая его большая страсть - гонки.

Виктория Булитко

Дизель шоу 2020: состав 7 сезона Виктория Булитко

Миниатюрная Виктория Булитко – обладательница многих талантов. В ее копилке – и лирические песни собственного сочинения и исполнения, и глубокие драматические роли в театре, и яркие роли в "Дизель Шоу", скетч-коме "На троих". В 2012 году актриса получила две "Киевские пекторали" за "лучшее исполнение женской роли" и за "лучшую музыкальную концепцию" в спектакле Виталия Малахова "Прошлым летом в Чулимске". Также Вика играет в полном метре и является актрисой самого успешного юмористического шоу страны "Дизель Шоу".

Виктория родилась 25 января в Запорожье. Закончила театральное отделение Запорожского национального университета по специальности "Актриса театра и кино". С 2015 года Виктория является актрисой проектов "Дизель Студио", смешит людей и дарит хорошее настроение людям.

"Пишу песни под гитару. Могу сшить комплект постельного белья. Играю на бильярде, очень неплохо, кстати. Люблю водить машину, особенно на дальние расстояния. Если бы не стала актрисой, вполне могла работать дальнобойщицей. Даже мечтала об этом в детстве. Хотя, мои мечты менялись каждый день. Теперь все образы я реализую на сцене. Хотела бы еще танцами заняться, но пока на это нет времени", - говорит Виктория.

Вика скрывает свой возраст и личную жизнь. Обещает рассказать о ней когда-то в своих мемуарах.

Яна Глущенко

Дизель шоу 2020: состав 5 сезона Яна Глущенко

Яна Глущенко – секс-символ украинского юмора, яркая актриса, счастливая жена (муж, продюсер группы ТІК, Ирины Билык, концертный директор "Дизель Шоу" Олег Збаращук) и мама (в октябре 2017 года актриса родила ему сына).

Яна родилась в Киеве 8 июня 1986 года. Закончила актерский факультет Киевского национального университета кино и телевидения имени Карпенко-Карого (КНУТКиТ). С первых курсов университета активно снимается в популярных сериалах, полном метре.

С 2015 года ее карьера связана с "Дизель Студио". На сцене Яна воплощает образы роковых красоток, классических блондинок, чиновниц, жен олигархов, и скромных интеллигенток. Все ее роли органичны и вызывают восторг зрителей. Яну в команде называют заслуженным трудоголиком. Она продолжала выходить на сцену на последних месяцах беременности. А спустя неделю после родов вместе с «дизелями» представила новую программу, шокировав зрителей стройной фигурой.

"Моя самая большая сила в работоспособности, рвении и упорстве. Как никак - офицерская дочь! Никогда и ничего мне не подавалось на блюдечке. Все, чего достигла, достигала сама. За это спасибо воспитанию родителей и закалке университета", - призналась она.

Актриса обожает животных и занимается благотворительностью, спасая бездомных собак и помогая приютам.

Евгений Сморигин

Дизель шоу 2020: состав 5 сезона Евгений Сморигин

Евгений Сморигин родился 28 января 1979 года в Минске. Здесь он закончил Белорусский государственный педагогический университет. Но свою жизнь связал с юмором, актерством и Украиной.

Евгений давно живет в Киеве, а женился в 2007 году на девушке Лиде, соседке по лестничной клетке. В семье подрастает трое детей: Алексей, Лиза и Саша. Кстати, старший сын пошел по стопам отца, выступает в "Дизель Шоу", снимается в скетч-коме "На троих", комедийном сериале "Папаньки" и художественных фильмах.

Многодетный отец, украинский белорус и талантливый актер "Дизель Студио" Евгений Сморигин вне сцены старается проводить свое свободное время с женой и детьми, а также он вышивает крестиком, вяжет, может с легкостью накрыть праздничный стол. Самое большое его увлечение – это пение. Евгений работает над авторским проектом – делает аранжировки, своим голосом воспроизводит музыкальные инструменты, накладывая голоса друг на друга. Создал мелодии известных песен "Купалинка", "Журавли", "Туман яром", "Скажите, девушки, подружке вашей"…

"Моя цель в жизни - дарить людям смех, заряжать их позитивом, чтобы мое творчество приносило как можно больше хороших эмоций", - говорит Евгений. Образы и роли Евгения Сморигина разнообразны. Он очень натурально играет как мужа-подкаблучника, так и генерала.

Евгений Гашенко

Дизель шоу 2020: состав 5 сезона Евгений Гашенко

Для Евгения Гашенко юмор – это не работа, а образ жизни. Евгений родился в 1981 году. Закончил Николаевский филиал Киево-Могилянской академии. Евгений всегда был творческим, еще в школе смешил одноклассников своими пародиями, пересказами любимых мультфильмов.

"Творчество - это то, что отличает людей от животных. Это очень интересный процесс - от маленькой искры в голове, идеи – до ее реализации. Самое главное, что это интересно мне и дарит радость людям, помогает переживать трудности и меняет жизнь к лучшему. Я без своей работы, без "дизелей", за столько лет, уже не представляю себя отдельно. Иногда задумываюсь, как же круто нам работается - все время смешим людей, создаем юмор и делаем зрителей счастливыми. От этого счастлив и я сам", -- говорит Евгений Гашенко о любимой работе.

В его образах могут узнать себя представители офисного планктона, ботаны, полицейские, механики, пилоты или таможенники, робкие влюбленные и хакеры… а уже осенью 2018 года зрители увидят Евгения и в комедийном сериале "Папаньки", в котором он сыграл молодого мужа, будущего отца.

После съемок и концертов Евгений всегда спешит домой, где его ждет любимая жена Оля (дизайнер одежды) и маленький сын Ваня (2016 года рождения).

Александр Бережок

Дизель шоу 2020: состав 5 сезона Александр Бережок

Александр мог стать замечательным учителем истории и права, но стал замечательным актером. Он родился 14 июня 1979 года в Николаеве. Зкончил факультет истории и права Николаевского национального педагогического университета имени Сухомлинского. Он перепробовал множество профессий – от водителя до директора ресторана и руководителя предприятия, но сделал выбор в пользу актерства.

Александр говорит, что главное – полностью отдаваться любимому делу, развиваться и не обращать внимания на критиканов.

"Критику в социальных сетях (от которых я отказался некоторое время назад) я не смотрю, не читаю. Мне более интересно, что люди говорят на улицах, как воспринимают наши шутки. Приятно, что зрители при встрече нас хвалят, благодарят. Это значит, что мы делаем правильные вещи!" - с гордостью утверждает Александр.

В проектах "Дизель Студио" Александр Бережок воплощает на сцене самые различные образы: непутевого зятя, нерадивого мужа, папаши, сантехника, милиционера, таможенника. Актер является рекордсменом скетчкома "На троих" среди актеров по количеству скетчей. За сезон актер обыгрывает около 130 ролей!

Также Александр Бережок является ведущим рубрики "Дизель Утро" в эфире утреннего телевизионного шоу "Утро в большом городе" на телеканале ICTV. Это собственная разработка команды "Дизель Студио". Постоянными ведущими "новостей, которые приближают выходные" являются Виктория Булитко, Александр Бережок и Евгений Гашенко. Периодически к ним присоединяются коллеги Евгений Сморигин, Олег Иваница, Егор Крутоголов, Яна Глущенко и Марина Поплавская. Они с юмором рассказывают последние актуальные новости страны и мира. Это не только интересно, но и очень смешно!

Александр умеет готовить, увлекается картингом, любит рыбалку и пикники во дворе своего частного дома, где собираются друзья и коллеги.

Жена Александра Бережко - Алена, бренд-менеджер и экс-модель, в 2016 году у них появился сын Глеб.

Сергей Писаренко

Знаменитый КВНщик, фронтмен культовой команды "Дети лейтенант Шмидта" долгое время был на правах гостя друга Дизель шоу, но с 2019 года сибиряк стал участвовать в проекте на постоянной основе.

Евгений Никишин

Сокомандник и антагонист Писаренко по команде "Дети лейтенант Шмидта" Евгений Никишин, как его напарник, не нашли себя в российском шоубизнесе, зато неплохо устроились в Украине. Сначала Никишин и Писаренко были в Дизель Шоу на правах приглашенных звезды, теперь же они оба - полноценные резиденты Дизель Шоу.

Дмитрий Танкович

Дмитрий играл в одной команде - ЧП (Минск) вместе с другими резидентом Дизелей - Женей Сморыгиным. В КВН Танкович часто исполнял роль конферансье, эти навыки пригодились ему и на ТВ. В 2010-е он был одним из самых востребованных ведущих на украинском ТВ, вел проекты «Х-Фактор», «Україна має талант» на канале СТБ, а теперь решил сосредоточиться на проекте Дизель Шоу.

Марина Грицук

Марина Грицук - звезда КВН из Беларуси. Она зажигала в команде БГУ и была там едва ли не фронтменом. Ее амплуа - красивая девушка с голосом, характером и безлимитной опцией на юмор и сарказм - вполне заходят и в Дизель Шоу. Она дебютировала у Дизелей в весенних концертах 2019 после трагических событий, унесших в мир иной Марину Поплавскую. После концертов, прошедших с аншлагом, многие начали говорить, что Марина Грицук, или как ее зовут близкие "Маруся" заменит погибшую Марину Поплавскую. Художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов отметил, что заменить их любимую Марину Поплавскую невозможно, и они не собираются этого делать. А в том, что приглашенную участницу коллектива зовут Мариной, он видит знак.

Марина работает ведущей на белорусском ТВ, однако находит время для "отдыха" - именно таким занятием она назыает сотрудничество с Дизель Шоу. С 2020 года Марина - в основной обойме проекта. Также Марина - мгногодетная мать, она воспитывает четырех (!) сыновей. Самый младший родился только в 2018. И спустя три месяца после этого знаменательного события отважная белорусска уже была на сцене.