Дизайнерша решила провести показ мод в киевском костеле, в минкульте не были против

Готовящуюся в костеле вакханалию остановил настоятель

Известная украинская деятельница в сфере моды Алена Сереброва решила, что нет никакой разницы, где проводить показ новой коллекции, если в помещении будет тепло и светло. Поэтому она накатала письмецо с просьбой Владимиру Бородянскому дать ей доступ к костелу святого Николая.

Министр же культуры вместо того, чтобы послать дизайнершу и указать ей на то, что помещение Национального дома органной и камерной музыки Украины и действующего костела - не место для проведения подобных мероприятий, спустил прошение Серебровой вниз.

К счастью, идея не наделенных разумом дизайнеров и чиновников наткнулась на горькую для них реальность: решение о проведении показа мод в костеле невозможно было принять без одобрения настоятеля Андрея Рака. Безголовые госслужащие обратились к служителю церкви для того, чтобы он дал им письменный ответ, указав свою позицию.

Уже после того, как намерения Серебровой стали известны общественности и вызвали немалый резонанс в соцсетях, глава минкульта на своей странице в Facebook написал о том, что показа мод в костеле не будет. Правда, и здесь Бородянский никак не указал позицию подконтрольного себе ведомства:

"Показ мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ".