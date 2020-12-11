Disney готовит 10 сериалов во вселенной Marvel и 10 — по "Звездным войнам"

Шокирующие новости от Disney

В ночь на пятницу, 11 декабря, прошла Disney Investor Day 2020, в рамках которой состоялись крупные анонсы во вселенных Marvel и "Звездных войн".

Студия Disney выкатила не неподготовленных к такому размаху людей челую кучу громких премьер - одна интереснее другой.

У Disney в планах 10 сериалов во вселенной Marvel, 10 сериалов во франшизе «Звездных войн», а также 15 фильмов и мультфильмов (в том числе от Pixar).

Также были названы даты громких премьер студии.

Что обещал Disney

Два спин-оффа «Мандалорца» — «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока» с Розарио Доусон в главной роли.

Сериал по «Чужому», за который отвечают Ридли Скотт и шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули. События шоу развернутся на Земле.

Сериал «Кассиан Андор выйдет в 2022 году — точной даты пока нет.

В сериале «Оби-Ван Кеноби Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайокера (а точнее — Дарта Вейдера). Сюжет развернется через 10 лет после событий «Мести ситхов». Точной даты пока нет.

Мультфильм «Бракованный отряд» - спин-офф «Войн клонов» - получил дебютный трейлер. У мультсериала пока нет даже примерной даты выхода.

Следующий фильм во вселенной «Звездных войн» получил название Rogue Squadron. Его постановкой займется режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс.

акже фанатов «Звездных войн» ждут сериал «Лэндо», антология историй Visions и шоу The Acolyte про конец эры Высшей республики.

Премьера сериала «ВандаВижн» - 15 января 2021 года.

Сериал "Сокол и Зимний солдат" выйдет следом - 19 марта 2021 года.

Сокол и Зимний Солдат 2021 - смотреть онлайн трейлер:

Сериал "Локи" выйдет в мае 2021 года — точной даты премьеры нет.

Мультсериал "Что если", в котором расскажут альтернативные истории знакомых героев, выйдет летом 2021 года.

«Черная пантера 2». Кевин Файги подтвердил, что авторы «Черной пантеры 2» не будут искать замену умершему Чедвику Боузману. Похоже, в центре сюжета будет новый персонаж. Фильм выйдет 8 июля 2022 года.

«Женщина-Халк». Тим Рот из «Невероятного Халка» повторит роль Мерзости в сериале «Женщина-Халк». Марк Руффало в образе Брюса Баннера тоже заглянет на огонек. Татьяна Маслани таки сыграет главную роль.

«Секретное вторжение». Сериал «Секретное вторжение», в основу которого ляжет знаменитая комикс-арка. Сэмюэл Л. Джексон вновь сыграет Ника Фьюри, а Бен Мендельсон — Талоса. Вернутся ли браться Руссо для постановки, неизвестно. Прежде они были заинтересованы в этой адаптации.

В производстве находится сериал Armor Wars, в центре внимания которого будет Железный Патриот в исполнении Дона Чидла. Ему предстоит предотвратить технократический антиутопический кошмар, угрожающий миру после того, как технологии Старка попали в руки злодеев.

Marvel работает над сериалом про Железное сердце — героиню, которая заменит Железного человека. Главная роль в шоу досталась Доминик Торн, сыгравшей в драме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

В следующем году Marvel выпустит рождественских спецэпизод «Стражей галактики», режиссером которого выступит Джеймс Ганн.

Новый «Человек-муравей» получил подзаголовок «Квантомания». Кэтрин Ньютон сыграет Кэсси Лэнг, а Джонатан Мэджорс — Канга Завоевателя.

Все премьеры Marvel на одной картинке