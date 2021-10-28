Дипломати домоглися, щоб Apple визнала Крим українським

Apple змусили виправити неподобство / 24 канал

Компанія Apple виправила помилку в одному зі своїх застосунків, підтвердивши, що Крим є частиною України.

Про це у Твіттері повідомляє Посольство України у США.

“Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна”, - йдеться в дописі.

Нагадаємо, карта України без Криму на догоду окупантам була у додатку Apple Music for Artists. Користувачі помітили це на початку жовтня - піднявся скандал. МЗС дав доручення посольству в США, яке й донесло Apple інформацію про неприпустимість підлизувати загарбникам.