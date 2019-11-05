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Диджиталищация отменяется: в бюджет не внесли деньги на "государство в смартфоне"

Вчера, 20:20
На "минцифру" не хватило денег - фото 1
На "минцифру" не хватило денег

В разработанном в Кабмине проекте государственного бюджета Украины на 2020 год нет ни единой строчки о приложении и портале государственных услуг "Дія". Поэтому заявленная Владимиром Зеленским масштабная диджитализация может не состояться.

Во вторник, 5 ноября, на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал о том, что отныне будет надеяться на волонтеров.

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По его словам, в бюджете на следующий год указаны лишь 30 миллионов 800 тысяч гривен на поддержку сайтов и серверов, которые работали и до прихода Зе команды к власти.

"На государство в смартфоне - приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и прочее - в бюджет ничего не заложено. Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство", - отметил Федоров.

Министр даже попытался сделать вид, что все в порядке, подчеркнув, что в Украине "нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом", но при этом он высказал надежду на увеличение бюджета на 2021-й.

Как известно, Владимир Зеленский объявлял о намерениях диджитализировать Украину еще до выборов президента. После же своего избрания он презентовал некое приложение для смартфона, в котором каждый из украинцев якобы сможет получать любые государственные услуги. Правда, дальше рассказов о разработке подобной аппликухи в Зе команде дело пока не пошло.

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