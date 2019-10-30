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90% украинцев жили без интернета: Зе команда выдала очередной фейк

08:00
Гончарук-диджитализатор - фото 1
Гончарук-диджитализатор

Попытку премьер-министра Алексея Гончарука улучшить качество связи в глубинке страны в команде Зе представили как грандиозный прорыв в диджитализации.

Так, на странице "Команда Зеленского" в Facebook появилось объявление о том, как украинцы якобы жили без самого необходимого.

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"90% украинцев годами не имели доступа к интернету", - было сказано в посте, рассказывающем о скором улучшении качества связи.

90% украинцев жили без интернета: Зе команда выдала очередной фейк - фото 190380

Чуть позже СММщики заменили текст на "многие украинцы годами не имели доступа к интернету", но было уже поздно - факап уже заметили.

90% украинцев жили без интернета: Зе команда выдала очередной фейк - фото 190381

Представить в качестве невероятной победы в команде Зе решили банальное подписание между премьером Алексеем Гончаруком и крупнейшими мобильными операторами меморандума о намерении расширить покрытие связи на территории Украины. Согласно документу, компании Vodafone Украина, Lifecell, "Киевстар" и "Интернациональные коммуникации" намерены обеспечить качественным соединением всю страну. Сейчас же 3G и 4G доступны практически во всех населенных пунктах, кроме оккупированных территорий, а в улучшении связи мобильные операторы и без того напрямую заинтересованы.

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Алексей Гончарук связь мобильный телефон правительство Новости
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