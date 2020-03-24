Детский стульчик для кормления, который подходит вашему стилю жизни

Стульчики для кормления помогают малышам приобщиться к "общему столу"

Новые модели стульев помогают извлечь максимальную пользу из еды и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Исследования, проведенные сотрудниками Университета штата Айова, показали, что если посадить ребенка на высокий стульчик для кормления и позволить ему есть вместе со взрослыми, это может значительно ускорить его развитие и социализацию. Так что найдите место для своего малыша за общим столом и приобщайте его к семейной трапезе. Комфортное сиденье с подносом также станет отличной площадкой для занятий творчеством, чтения.

Оправданные инвестиции

В 2020 году компании предлагают стильную, невероятно функциональную, регулируемую по высоте и долговечную мебель. На сайте panama.ua она представлена по доступной цене, которую не часто увидишь на рынке детских товаров. Топовые модели в каталоге:

традиционные деревянные стульчики — эстетически приятные, экологичные предметы;

высокие пластиковые конструкции для тех, кто любит быструю уборку;

складные стулья для уютных домов с небольшими кухнями, которые можно хранить в любом месте, освобождая пространство.

Хиты 2020 года в интернет-магазинах — Peg Perego Tatamia, Chicco Polly, Cybex Lemo Wood и новинки в линейке Oribel Cocoon.

Удобство на ходу

Навесные сиденья, зафиксированные на краю стола или подоконника, у многих вызывают психологический дискомфорт. На деле же при соблюдении всех правил эксплуатации они абсолютно безопасны. Основание изготавливается из пластика и металла, а вместо ножек оснащается удерживающим винтовым механизмом.

Но прежде чем купить компактное сиденье, необходимо учесть прочность стола и вес ребенка — модели выдерживают до 13-15 килограммов. Если парящие в воздухе конструкции вызывают опасения, тогда лучше присмотреться к малогабаритным бустерам. Они крепятся к обычным стульям ремнями, могут иметь позиции наклона спинки. Бустер удобно брать в гости, ресторан, гостиницу: если для навесного устройства подходят не все столешницы, то обычный стул найдется в каждом доме.

Независимо от того, какой стульчик для кормления вы выберите, не забывайте пристегивать непоседу и не оставляйте его без присмотра. Позвольте ребенку испытать все радости исследования пищи без суеты благодаря практичным вариантам известных брендов!